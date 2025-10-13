Khai mạc Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 5, năm 2025

(GLO)- Gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu trẻ và sinh viên đến từ Pháp, Philippines và Việt Nam đã dự khai mạc Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 5 (VSEO-5), với chủ đề: "Giám sát màu đại dương bằng dữ liệu viễn thám", vào sáng 13-10.

Quang cảnh VSEO-5. Ảnh: A.N

VSEO-5 diễn ra trong 5 ngày (13 đến 17-10), tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam), do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, ICISE phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu phát triển Pháp, Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức.

Dự lễ khai mạc có ông Denis Fourmeau-Tùy viên hợp tác khoa học tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trường học năm nay có sự tham gia giảng dạy của nhiều nhà khoa học uy tín trong nhiều lĩnh vực, như các giáo sư: Cédric Jamet và Hubert Loisel, Phòng thí nghiệm Hải dương học và Khoa học Trái đất, Trường Đại học Littoral Côte d’Opale (Pháp); Sylvain Ouillon, Trưởng Văn phòng đại diện Viện Nghiên cứu phát triển Pháp tại Việt Nam; ông Đinh Ngọc Đạt, chuyên gia viễn thám, Công ty GFD và PGS TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Việt Nam.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác khoa học tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết: Sự kiện này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực không gian. Gần đây, Việt Nam đã chính thức gia nhập Sáng kiến Đài quan sát khí hậu từ không gian (SCO), một bước tiến quan trọng cho hợp tác song phương.

Ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác khoa học tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: A.N

Tùy viên hợp tác khoa học tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, khoa học không gian, như vật lý lượng tử, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ nano, là trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, khoa học không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ và Trái Đất, mà còn là cầu nối cho đối thoại, hợp tác và hòa bình.

"Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức vì tương lai chung", ông Denis Fourmeau nói.

VSEO-5 hướng đến giới thiệu và đào tạo chuyên sâu về công nghệ đo bức xạ màu sắc của đại dương từ không gian, nhằm theo dõi sự biến đổi không gian--thời gian của các đặc trưng màu sắc của đại dương. Chương trình trường học kết hợp giữa bài giảng lý thuyết, hướng dẫn và thực hành ngoài thực địa. Bên cạnh đó, chương trình còn các báo cáo chuyên đề của các nhà khoa học Việt Nam trình bày về những ứng dụng thực tiễn liên quan đến Việt Nam.

Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE phát biểu khai mạc Trường học. Ảnh: A.N

Đây là Trường học được tổ chức thường niên từ năm 2017, nhằm xây dựng cộng đồng nghiên cứu trẻ, thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế, ứng dụng công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh hoạt động học thuật, VSEO-5 còn là cơ hội để thiết lập các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín và học viên, cũng như trao đổi ý tưởng thảo luận về những chủ đề nghiên cứu mới trong lĩnh vực.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai Trương Quang Phong, cũng bày tỏ tin tưởng VSEO-5 sẽ mang lại nhiều giá trị học thuật, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát môi trường và đại dương tại Việt Nam.

"Sự kiện lần này không chỉ là cơ hội quý báu để các nhà khoa học, chuyên gia và học viên cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, còn là nền tảng để hình thành những ý tưởng hợp tác mới, hướng đến mục tiêu khoa học phục vụ phát triển bền vững", ông Phong cho biết thêm.

Ông Trương Quang Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, Trường học sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát môi trường và đại dương tại Việt Nam. Ảnh: A.N

Trong khuôn khổ VSEO-5, còn diễn ra “Hội thảo về việc thành lập các trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền tại tỉnh Gia Lai”, nhằm thảo luận và hoàn thiện Đề án xây dựng "Trạm quan trắc Môi trường biển và hải dương học đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đặt tại vùng biển Quy Nhơn, Gia Lai". Cùng với đó, là "Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS" dùng để tiếp nhận, xử lý và khai thác dữ liệu radar từ vệ tinh BIOMASS, phục vụ quan sát, đo lường và quản lý rừng, carbon và tài nguyên thiên nhiên, góp phần vào nghiên cứu khí hậu và phát triển bền vững.

Các nhà khoa học quốc tế dự khai mạc Trường học. Ảnh: A.N

Dự án do giáo sư Lê Toàn Thủy, nhà khoa học gốc Việt, hiện công tác tại Trung tâm nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (Pháp) chủ trì. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên và hỗ trợ hoạch định chính sách phát triển bền vững.