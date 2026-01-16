Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hướng tới Đại hội đại biểu lần I

(GLO)- Sáng 16-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai có 135 Hội cơ sở, 3.337 chi hội với tổng số hơn 61.000 hội viên.

hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-hoi-va-phong-trao-chu-thap-do-nam-2025-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2026-5083.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong năm 2025, tổng giá trị hoạt động Chữ thập đỏ của tỉnh Gia Lai đạt 172,53 tỷ đồng, hỗ trợ cho 367.891 lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên toàn tỉnh.

z7435993298889-edb81cf57248db4c85afeec586f0b16d-6821.jpg
Đ/c Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong đó, phong trào “Tết nhân ái” đã vận động được hơn 141.000 suất quà với tổng giá trị 61,7 tỷ đồng; “Tháng nhân đạo” huy động được 31,6 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 294.700 lượt người.

Bên cạnh đó, công tác cứu trợ nhân đạo trong năm 2025 đạt tổng giá trị gần 21,3 tỷ đồng; hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa và trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa được triển khai tích cực, với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2025, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh đã tổ chức 104 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 36.129 đơn vị máu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026.

Trong năm tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung vào việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, hướng tới xây dựng hệ thống Hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Một trong các mục tiêu trọng tâm là hoàn tất công tác hợp nhất, sáp nhập Hội Chữ thập đỏ cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thành công Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã, phường, Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ I.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng danh hiệu hội viên, tình nguyện viên tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2020-2025 cho 17 cá nhân thuộc tỉnh Gia Lai.

z7435993316387-f289820a377e12e8d75adb1042188709-6750.jpg
Công bố quyết định khen thưởng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho hội viên, tình nguyện viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Bảo Ngọc

Dịp này, Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng tặng giấy khen cho 16 tập thể và cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ năm 2025.

z7436008081774-f4226ff406338670d7e0f5f0a3da3dc7-9309.jpg
Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão lũ năm 2025. Ảnh: Bảo Ngọc

Nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước, chào mừng Đại hội Chữ thập đỏ các cấp và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội, dịp này Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề: “Phát huy truyền thống nhân ái, đoàn kết - đổi mới, sáng tạo - hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2026”.

