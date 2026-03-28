Thu hồi toàn quốc kem dưỡng da Nivea Extra Bright Night Nourish

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish, do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, sản xuất tại Thái Lan.

Theo đó, quyết định thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác định sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish (số tiếp nhận phiếu công bố 215172/23/CBMP-QLD) có chứa Propylparaben 0,1% thành phần không có trong công thức đã đăng ký trong hồ sơ công bố mỹ phẩm.

Propylparaben là chất bảo quản thường dùng trong mỹ phẩm và thực phẩm nhằm ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thành phần này cần minh bạch về hàm lượng và tuân thủ giới hạn cho phép, nếu không có thể gây ảnh hưởng cho sức khỏe, đặc biệt khi sử dụng lâu dài.

Sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish. Ảnh: Internet

Cục Quản lý dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo đến cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc phân phối, sử dụng sản phẩm trên. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tổ chức thu hồi, xử lý vi phạm theo quy định. Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam phải thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu. Báo cáo kết quả thu hồi phải gửi về cơ quan quản lý trước ngày 20-4.

Cục Quản lý dược còn quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 24-3.

Trước đó, một lô nước rửa tay Jane Ginger Orange Hand Wash (chai 450 ml) cũng bị Cục Quản lý dược thu hồi do vi phạm quy định về công bố thành phần.