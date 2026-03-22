Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt trẻ em do nghi chứa dị vật

(GLO)- Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt ibuprofen dành cho trẻ em trên toàn quốc do nghi ngờ chứa dị vật.

Ibuprofen là một loại thuốc kháng viêm không steroid, thường được sử dụng để giảm đau, hạ sốt và chống viêm.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ cho biết, Công ty Strides Pharma có trụ sở chính tại Ấn Độ, đang tiến hành thu hồi 89.592 chai sản phẩm Children's Ibuprofen Oral Suspension của Taro Pharmaceuticals do phát hiện “sự hiện diện của dị vật”. Sản phẩm bị thu hồi trên toàn nước Mỹ có hàm lượng 100 mg/5 ml, đóng chai 120 ml được hãng Strides Pharma Inc. sản xuất tại Ấn Độ và phân phối trên toàn nước Mỹ.

Các lô liên quan gồm 7261973A và 7261974A, với hạn sử dụng đến ngày 31-1-2027. Sản phẩm của Taro có thể được bán dưới dạng thuốc gốc (generic) hoặc dưới tên các thương hiệu và nhãn hàng riêng của các hệ thống bán lẻ.

Quyết định được thu hồi được đưa ra sau khi công ty nhận được phản ánh từ người tiêu dùng về việc xuất hiện “khối dạng gel” và “các hạt màu đen” trong sản phẩm.

FDA phân loại đây là đợt thu hồi cấp độ II, nghĩa là việc sử dụng sản phẩm có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y khoa, trong khi nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng được đánh giá là thấp.

Đợt thu hồi mang tính tự nguyện và vẫn đang được triển khai, bắt đầu từ ngày 2-3.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xuất hiện của các tạp chất này, cũng như số lượng chính xác các chai thuốc bị nhiễm bẩn và mức độ nguy hại cụ thể của chúng.