Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt trẻ em do nghi chứa dị vật

G.B (Theo TTXVN, vnexpress.net)

(GLO)- Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt ibuprofen dành cho trẻ em trên toàn quốc do nghi ngờ chứa dị vật.

Ibuprofen là một loại thuốc kháng viêm không steroid, thường được sử dụng để giảm đau, hạ sốt và chống viêm.

Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt trẻ em trên toàn quốc (ảnh minh họa).
Mỹ thu hồi gần 90.000 chai thuốc hạ sốt trẻ em trên toàn quốc do nghi chứa dị vật (ảnh minh họa).

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ cho biết, Công ty Strides Pharma có trụ sở chính tại Ấn Độ, đang tiến hành thu hồi 89.592 chai sản phẩm Children's Ibuprofen Oral Suspension của Taro Pharmaceuticals do phát hiện “sự hiện diện của dị vật”. Sản phẩm bị thu hồi trên toàn nước Mỹ có hàm lượng 100 mg/5 ml, đóng chai 120 ml được hãng Strides Pharma Inc. sản xuất tại Ấn Độ và phân phối trên toàn nước Mỹ.

Các lô liên quan gồm 7261973A và 7261974A, với hạn sử dụng đến ngày 31-1-2027. Sản phẩm của Taro có thể được bán dưới dạng thuốc gốc (generic) hoặc dưới tên các thương hiệu và nhãn hàng riêng của các hệ thống bán lẻ.

Quyết định được thu hồi được đưa ra sau khi công ty nhận được phản ánh từ người tiêu dùng về việc xuất hiện “khối dạng gel” và “các hạt màu đen” trong sản phẩm.

FDA phân loại đây là đợt thu hồi cấp độ II, nghĩa là việc sử dụng sản phẩm có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe tạm thời hoặc có thể hồi phục về mặt y khoa, trong khi nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng được đánh giá là thấp.

Đợt thu hồi mang tính tự nguyện và vẫn đang được triển khai, bắt đầu từ ngày 2-3.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xuất hiện của các tạp chất này, cũng như số lượng chính xác các chai thuốc bị nhiễm bẩn và mức độ nguy hại cụ thể của chúng.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

Sức khỏe

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương Phạm Văn Học: Làm y tế phải có “trái tim bác sĩ” và “cái đầu của nhà quản trị”

Sức khỏe

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, Hệ thống Y tế Hùng Vương có gần 2.000 nhân sự, trải dài từ Bắc đến Nam. Với phương châm “Tận tâm - Liêm chính - Nhân văn” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, Hệ thống Y tế Hùng Vương đã và đang là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người bệnh.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Dinh dưỡng

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Dinh dưỡng

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu. 

