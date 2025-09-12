Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Sống xanh và yêu thương

Cô Ngô Thụy Hạ Dung (SN 1975) - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) được biết đến là tấm gương làm nhiều việc ý nghĩa cho cộng đồng. Từ năm 2020, ngoài giảng dạy, cô còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện.

Cô giáo Ngô Thụy Hạ Dung luôn dành sự yêu thương cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Duy

Cô trực tiếp hướng dẫn môn Ngữ văn trong các lớp học miễn phí dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở làng Ó, làng Bồ (xã Ia Grai). Hằng năm, cô phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức “Hội chợ 0 đồng”, chương trình “Mùa thu đến trường”, trao khoảng 350 - 500 suất quà gồm sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ tháng 1-2025, cô Dung còn thành lập nhóm “Cỏ cây” thu hút gần 60 thành viên tham gia, chủ yếu là học sinh, sinh viên và bạn trẻ ở phố núi. Mỗi tháng, các thành viên hẹn nhau một buổi để cùng thu gom rác, trồng cây, lan tỏa lối sống xanh.

Em Ngô Hồng Ngân (học sinh lớp 9.8, Trường THCS Nguyễn Du) bày tỏ: “Cô Dung không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em sống hiếu thảo, biết yêu thương và sẻ chia. Tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng cùng cô, em học được nhiều bài học quý về cuộc sống, bản thân và biết trân trọng những điều tích cực xung quanh mình hơn”.

Bà Trương Thị Trang (mẹ em Hồng Ngân) chia sẻ: “Cô Dung đã giúp đỡ con tôi rất nhiều, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống. Nhờ sự dìu dắt của cô, Hồng Ngân từ một cô bé rụt rè đã trở nên tự tin hơn. Sau năm học được cô đồng hành, con gái tôi biết tự lập, tự cố gắng để làm chủ cuộc đời mình. Tôi thật sự biết ơn cô!”.

Với cô Dung, giáo viên dạy môn Ngữ văn không chỉ trao truyền kiến thức mà còn nâng đỡ tâm hồn học trò, giúp các em hiểu được giá trị sống để nỗ lực vươn lên.

“Sống xanh và yêu thương có ý nghĩa không chỉ hôm qua, hôm nay mà cả ngày mai nữa. Tình yêu quê hương được khởi đi từ tình yêu muôn người, muôn vật. Tôi mong muốn được cùng mọi người góp một phần cho môi trường sống thêm xanh hơn, đẹp lành hơn”- cô Dung tâm niệm.

Thắp lửa nhân ái từ nhiều việc làm ý nghĩa

Cô Đặng Thị Hiền (SN 1988), Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Lơ Pang (xã Lơ Pang), đến nay đã có 27 lần hiến máu tình nguyện.

“Năm 2006, khi còn là sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Quy Nhơn), mình đăng ký tham gia hiến máu lần đầu tiên. Sau đó, mình có cơ hội gặp gỡ nhiều tình nguyện viên và hiểu thêm rằng hiến máu thật sự có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy, mình ngày càng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện”- cô Hiền kể.

Cô Đặng Thị Hiền (thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NVCC

Không chỉ góp mặt trong các đợt vận động hiến máu tập trung, cô Hiền còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Gia Lai, nhiều lần vượt quãng đường hơn 30 km để hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu.

Tấm gương và sự vận động tích cực của cô Hiền đã góp phần tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, để mỗi năm có trên 20 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn xã Lơ Pang tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Trần Vũ - Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai - cho biết: “Cô Đặng Thị Hiền là một trong những thành viên tích cực của CLB từ những ngày đầu thành lập. Sự nhiệt huyết và tinh thần sẻ chia của cô Hiền đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh”.

Với những đóng góp thiết thực, năm 2022, cô Hiền được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tôn vinh là một trong những cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Năm 2024, cô là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) tặng bằng khen vì đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cô Hiền còn là thành viên của 2 CLB thiện nguyện Ước mơ tháng 8, Chuyến xe bác ái, thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo, điểm trường khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Năm 2023, cô còn tình nguyện tham gia lớp xóa mù chữ ở xã Lơ Pang. “Lớp xóa mù chữ mình dạy có 35 học viên, tất cả đều là người Bana. Mỗi tối, mình vượt quãng đường gần 17 km để đến lớp. Dù đi lại cũng vất vả nhưng thấy bà con được học con chữ, mình hạnh phúc lắm”- cô Hiền bộc bạch.