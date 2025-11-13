Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trang bị “lá chắn” cho học sinh trước rủi ro, cạm bẫy

(GLO)- Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học thì việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Không gian mạng tạo cơ hội học tập, kết nối cho học sinh, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, các em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để biết cách tự bảo vệ mình.

hoc-sinh.jpg
Trường Tiểu học Võ Văn Dũng phối hợp cùng Trung tâm Kỹ năng sống SDEE tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Phòng, chống bắt nạt trên không gian mạng”. Ảnh: Media SDEE

Mới đây, Trường Tiểu học Võ Văn Dũng (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp cùng Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống “Phòng, chống bắt nạt trên không gian mạng”.

Thông qua các hoạt động tương tác như trò chơi, tiểu phẩm, thảo luận, trả lời câu hỏi có thưởng, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ từ mạng xã hội như: bạo lực mạng, giả mạo danh tính, lộ thông tin cá nhân hay bị dụ dỗ, xâm hại qua mạng. Đặc biệt, các em được hướng dẫn “5 nguyên tắc vàng để sử dụng mạng xã hội an toàn” gồm: bảo mật, tỉnh táo, cẩn trọng, bình tĩnh và chia sẻ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Nhờ cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu, buổi ngoại khóa không chỉ giúp học sinh hiểu được những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng internet, mà còn được trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong môi trường mạng.

Em Đỗ Minh Triết (lớp 4C, Trường Tiểu học Võ Văn Dũng) chia sẻ: “Buổi ngoại khóa được tổ chức theo hình thức “vừa học vừa chơi”, giúp em biết cách dùng mạng xã hội đúng cách”.

Là người trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cho học sinh, anh Nguyễn Viết Vũ, Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống SDEE, cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng lý thuyết mà tập trung vào trải nghiệm thực tế. Học sinh được học qua trò chơi, qua tình huống để hiểu thế nào là đúng - sai, biết cách giao tiếp, tự tin bày tỏ ý kiến”.

Thời gian qua, Trung tâm Kỹ năng sống SDEE phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai các chuyên đề như: “Thủ lĩnh học đường-Phòng chống bắt nạt”, “Vườn cảm xúc”, “Giáo dục giới tính”, “Không có áp lực-chỉ có động lực”… góp phần xây dựng thế hệ học sinh tự tin, nhân ái và bản lĩnh.

Ngày 30-10, hoạt động ngoại khóa với chủ đề “An toàn giao thông-An ninh học đường-An ninh mạng-Sức khỏe sinh sản vị thành niên” tại Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái) diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 1.300 học sinh tham gia. Chương trình gồm 3 phần thi hấp dẫn, mang đến không khí vừa học vừa chơi đầy hứng khởi, gắn kết tinh thần tập thể.

Ở phần thi “Thông điệp an toàn”, học sinh thể hiện khả năng sáng tạo qua các video tuyên truyền ngắn như “Đừng vượt đèn đỏ-An toàn là hạnh phúc của mọi nhà” hay “Không chia sẻ tin giả-Cùng nhau sử dụng mạng xã hội an toàn”. Các video được đầu tư công phu về nội dung và hình ảnh, phản ánh rõ sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vấn đề xã hội.

Đặc biệt, phần thi “Tiểu phẩm giáo dục” mang đến những câu chuyện gần gũi, hài hước mà sâu sắc, phản ánh thực trạng học đường và cách ứng xử văn minh trong đời sống. Trên sân khấu, học sinh hóa thân thành những nhân vật quen thuộc: học sinh, giáo viên, phụ huynh, cảnh sát giao thông... để kể chuyện, truyền tải thông điệp ý nghĩa như: “An toàn giao thông không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là cách thể hiện sự văn minh và tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống” hay “Hãy là người thông minh khi sử dụng mạng xã hội vì bạn là người có văn hóa”.

Em Trần Thị Nguyễn Hà (lớp 12A5, Trường THPT A Sanh) chia sẻ: “Khi nhận kế hoạch của trường, chúng em cùng nhau viết kịch bản, tập luyện và dàn dựng. Nhờ tự mình chuẩn bị, chúng em hiểu sâu hơn những bài học về kỹ năng sống, về cách ứng xử đúng mực trong học đường và ngoài xã hội”.

Anh Võ Minh Lâm, Bí thư Đoàn Trường THPT A Sanh, cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm; đồng thời, mời báo cáo viên, cán bộ công an xã nói chuyện chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Qua các hoạt động đã trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng phù hợp để nhận thức rõ hơn tác hại của những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó, hình thành thói quen tích cực trong ứng xử hằng ngày”.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tuyên dương những gương mặt thanh niên sống đẹp, có nhiều hoạt động đóng góp cho phong trào thanh niên. Ảnh: Trương Định

Bảo vệ bản thân và bạn bè trên không gian mạng

(GLO)- Trong kỷ nguyên số, internet và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thanh thiếu niên. Nhưng song hành với cơ hội là nhiều thách thức như: tin giả, bạo lực mạng, trào lưu phản văn hóa, lối sống lệch chuẩn…

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Giáo dục

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Thời sự - Bình luận

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

null