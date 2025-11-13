Trang bị “lá chắn” cho học sinh trước rủi ro, cạm bẫy

(GLO)- Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học thì việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh được các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Không gian mạng tạo cơ hội học tập, kết nối cho học sinh, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Vì vậy, các em cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để biết cách tự bảo vệ mình.

Trường Tiểu học Võ Văn Dũng phối hợp cùng Trung tâm Kỹ năng sống SDEE tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “Phòng, chống bắt nạt trên không gian mạng”. Ảnh: Media SDEE

Mới đây, Trường Tiểu học Võ Văn Dũng (phường Quy Nhơn Nam) phối hợp cùng Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống “Phòng, chống bắt nạt trên không gian mạng”.

Thông qua các hoạt động tương tác như trò chơi, tiểu phẩm, thảo luận, trả lời câu hỏi có thưởng, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ từ mạng xã hội như: bạo lực mạng, giả mạo danh tính, lộ thông tin cá nhân hay bị dụ dỗ, xâm hại qua mạng. Đặc biệt, các em được hướng dẫn “5 nguyên tắc vàng để sử dụng mạng xã hội an toàn” gồm: bảo mật, tỉnh táo, cẩn trọng, bình tĩnh và chia sẻ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Nhờ cách truyền đạt sinh động, dễ hiểu, buổi ngoại khóa không chỉ giúp học sinh hiểu được những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng internet, mà còn được trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong môi trường mạng.

Em Đỗ Minh Triết (lớp 4C, Trường Tiểu học Võ Văn Dũng) chia sẻ: “Buổi ngoại khóa được tổ chức theo hình thức “vừa học vừa chơi”, giúp em biết cách dùng mạng xã hội đúng cách”.

Là người trực tiếp hướng dẫn kỹ năng cho học sinh, anh Nguyễn Viết Vũ, Giám đốc Trung tâm Kỹ năng sống SDEE, cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng lý thuyết mà tập trung vào trải nghiệm thực tế. Học sinh được học qua trò chơi, qua tình huống để hiểu thế nào là đúng - sai, biết cách giao tiếp, tự tin bày tỏ ý kiến”.

Thời gian qua, Trung tâm Kỹ năng sống SDEE phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai các chuyên đề như: “Thủ lĩnh học đường-Phòng chống bắt nạt”, “Vườn cảm xúc”, “Giáo dục giới tính”, “Không có áp lực-chỉ có động lực”… góp phần xây dựng thế hệ học sinh tự tin, nhân ái và bản lĩnh.

Ngày 30-10, hoạt động ngoại khóa với chủ đề “An toàn giao thông-An ninh học đường-An ninh mạng-Sức khỏe sinh sản vị thành niên” tại Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái) diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 1.300 học sinh tham gia. Chương trình gồm 3 phần thi hấp dẫn, mang đến không khí vừa học vừa chơi đầy hứng khởi, gắn kết tinh thần tập thể.

Ở phần thi “Thông điệp an toàn”, học sinh thể hiện khả năng sáng tạo qua các video tuyên truyền ngắn như “Đừng vượt đèn đỏ-An toàn là hạnh phúc của mọi nhà” hay “Không chia sẻ tin giả-Cùng nhau sử dụng mạng xã hội an toàn”. Các video được đầu tư công phu về nội dung và hình ảnh, phản ánh rõ sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trước những vấn đề xã hội.

Đặc biệt, phần thi “Tiểu phẩm giáo dục” mang đến những câu chuyện gần gũi, hài hước mà sâu sắc, phản ánh thực trạng học đường và cách ứng xử văn minh trong đời sống. Trên sân khấu, học sinh hóa thân thành những nhân vật quen thuộc: học sinh, giáo viên, phụ huynh, cảnh sát giao thông... để kể chuyện, truyền tải thông điệp ý nghĩa như: “An toàn giao thông không chỉ là tuân thủ quy định mà còn là cách thể hiện sự văn minh và tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống” hay “Hãy là người thông minh khi sử dụng mạng xã hội vì bạn là người có văn hóa”.

Em Trần Thị Nguyễn Hà (lớp 12A5, Trường THPT A Sanh) chia sẻ: “Khi nhận kế hoạch của trường, chúng em cùng nhau viết kịch bản, tập luyện và dàn dựng. Nhờ tự mình chuẩn bị, chúng em hiểu sâu hơn những bài học về kỹ năng sống, về cách ứng xử đúng mực trong học đường và ngoài xã hội”.

Anh Võ Minh Lâm, Bí thư Đoàn Trường THPT A Sanh, cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm; đồng thời, mời báo cáo viên, cán bộ công an xã nói chuyện chuyên đề, lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Qua các hoạt động đã trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng phù hợp để nhận thức rõ hơn tác hại của những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó, hình thành thói quen tích cực trong ứng xử hằng ngày”.