Tin nhanh đầu ngày:
+ Gia Lai xếp thứ 8 cả nước về phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 10
+ 37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026
+ Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản
+ Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam
Nhịp sống hôm nay:
+ Tài trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng phòng học tại điểm trường làng Plong
+ 28 văn nghệ sĩ tham tham dự trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Gia Lai
Câu chuyện thể thao: Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate
Sống khỏe: Nhóm người không nên dùng hoa đu đủ đực
Thời tiết hôm nay: Gia Lai: Nhiều mây, có lúc hửng nắng, chiều tối có thể mưa rào