37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: 37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026; Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản; Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam
Tin nhanh đầu ngày:

+ Gia Lai xếp thứ 8 cả nước về phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tháng 10

+ 37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

+ Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

+ Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

10:10

Nhịp sống hôm nay:

+ Tài trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng phòng học tại điểm trường làng Plong

+ 28 văn nghệ sĩ tham tham dự trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Gia Lai

12:34

Câu chuyện thể thao: Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

15:36

Sống khỏe: Nhóm người không nên dùng hoa đu đủ đực

17:19

Thời tiết hôm nay: Gia Lai: Nhiều mây, có lúc hửng nắng, chiều tối có thể mưa rào

