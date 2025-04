Đak Pơ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Góp công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ tháng 2-2025 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đak Pơ đã huy động 44 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 525 lượt DQTV giúp đỡ 191 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Gia đình anh Trần Thanh Thông (thôn 5, xã Hà Tam) thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đầu năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, anh Thông xây dựng căn nhà với diện tích 70 m2. Tổng kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, còn 140 triệu đồng gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Anh Thông kể: Gia đình được lực lượng bộ đội, DQTV nhiệt tình giúp đỡ việc đào móng, san nền và vận chuyển vật liệu. Nhờ đó mà việc xây móng nhanh gọn, thời gian thi công rút ngắn so với dự kiến và giảm chi phí.

Từ tháng 2-2025 đến nay, lực lượng dân quân tự vệ huyện Đak Pơ tập trung giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn sửa chữa và xây dựng nhà ở. Ảnh: N.M

Theo ông Trần Kim Thịnh-Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hà Tam: Ban CHQS huyện đảm trách giúp đỡ ngày công lao động cho 9 hộ trên địa bàn xã Hà Tam. Từ đầu tháng 2-2025 đến nay, Ban CHQS huyện đã điều động 12 lượt cán bộ, chiến sĩ và 90 lượt DQTV giúp các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Phương-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho biết: Năm 2025, xã hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà và sửa chữa 3 căn cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Nhờ lực lượng bộ đội, DQTV giúp ngày công mà tiến độ xóa nhà tạm cho các gia đình nhanh hơn, giảm chi phí xây dựng.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Huyện Đak Pơ hiện có 8 đầu mối dân quân, 6 đầu mối tự vệ với 723 cán bộ, chiến sĩ; 217 đảng viên (chiếm 30%), 430 đoàn viên (chiếm 59,5%). Thượng tá Hồ Văn Phú-Chính trị viên Ban CHQS huyện Đak Pơ-cho hay: Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong đó, chú trọng kiện toàn, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng năm, Ban CHQS huyện tổ chức kiện toàn lực lượng DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát, đăng ký, tuyển chọn những công dân trong độ tuổi, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức và trình độ học vấn để tham gia lực lượng DQTV.

Huyện Đak Pơ tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh. Ảnh: Quốc Khánh

Đội ngũ DQTV phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời hưởng ứng tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng-chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh.

“Năm 2024, Ban CHQS huyện hướng dẫn ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch công tác dân vận, giúp làng Kuk Kôn (xã An Thành) trồng cây xanh, sửa chữa đường giao thông nông thôn với tổng cộng 425 ngày công; hỗ trợ 4 hộ nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Ban CHQS các xã, thị trấn còn hỗ trợ ngày công giúp gia đình chính sách xây dựng nhà tình nghĩa, công trình vệ sinh; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo ở một số làng đặc biệt khó khăn nhân ngày lễ, Tết”-Chính trị viên Ban CHQS huyện Đak Pơ thông tin.

Đề cập vai trò, nhiệm vụ trong thời gian tới của lực lượng DQTV địa phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Trường nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, lực lượng DQTV cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.