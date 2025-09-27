Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an phường Quy Nhơn phổ biến pháp luật cho hơn 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện

NHẬT LINH
(GLO)- Chiều 26-9, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Tại hội nghị, Công an phường Quy Nhơn đã phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; nhấn mạnh trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc quản lý nhân-hộ khẩu, khách tạm trú, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời duy trì điều kiện an ninh, phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo đúng quy định.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Công an phường cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh có điều kiện phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng Công an để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở kinh doanh có điều kiện đã phản ánh những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC trên hệ thống ASM.

Dịp này, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Quy Nhơn hướng dẫn cho hơn 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn phường khai báo, cập nhật thông tin của cơ sở về PCCC.

