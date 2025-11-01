Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Đối tượng trốn truy nã hơn 3 năm bị bắt giữ khi xuất hiện tại ngân hàng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Lẩn trốn hơn 3 năm sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Dự (SN 1979, trú khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông) vừa bị cơ quan Công an bắt giữ khi đến thực hiện giao dịch tại một ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dự tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 27-10, trong quá trình làm việc với khách hàng, một nhân viên Vietcombank của Phòng Giao dịch Lê Lợi (phường Quy Nhơn) phát hiện Dự có nhiều thông tin, đặc điểm trùng khớp với đối tượng từng bị Công an TP Quy Nhơn (cũ) ra quyết định truy nã vào tháng 7-2022 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sự việc ngay lập tức được phía ngân hàng thông báo đến cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Dự đã khai nhận mình là đối tượng đang bị truy nã vì hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 4-2022 và bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

