Gia Lai: Cảnh báo lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà dịp 2-9

(GLO)- Ngày 29-8, Công an tỉnh cho biết, sau khi Chính phủ công bố chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2-9, nhiều đối tượng đã lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn thường gặp gồm: gửi tin nhắn, email kèm link lạ với nội dung “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”…; giả danh cán bộ nhà nước, Công an, ngân hàng gọi điện “hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ” và yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác thực”; lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng nhằm thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Công an cảnh báo người dân những việc cần lưu ý để tránh bị lừa đảo. Ảnh: Hải Yến

Công an tỉnh khuyến cáo: Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch qua UBND xã/phường, cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ cần kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ ngân hàng; đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.