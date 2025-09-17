Gia Lai: Làm nhiệm vụ trên Lazada, bị lừa hơn 1,4 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 17-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.R. (SN 1989, ở phường Quy Nhơn Nam) về việc bà bị các đối tượng lừa đảo chiếm hơn 1,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua hàng, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada để hưởng hoa hồng.

Theo đơn trình báo, ngày 12-3, bà R. nhận được lời mời làm cộng tác viên online tại nhà. Với nhiệm vụ đặt hàng và thanh toán để tạo giao dịch ảo, tăng tương tác trên sàn thương mại điện tử Lazada, bà R. được cam kết sẽ nhận lại vốn kèm hoa hồng hằng ngày.

Tin nhắn đối tượng gửi cho bà R. Ảnh chụp màn hình

Tin tưởng lời mời chào của các đối tượng và thấy công việc đơn giản, lại có thu nhập, bà R. đã làm theo hướng dẫn. Bà R. đã chuyển tiền 46 lần vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền 1,411 tỷ đồng để làm nhiệm vụ mua hàng, tăng tương tác. Đến nay, bà R. có nhu cầu muốn rút số tiền gốc và tiền hoa hồng nhưng không được, vì vậy, bà đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp bị lừa đảo trực tuyến thông qua hình thức tuyển cộng tác viên mua hàng, tăng tương tác cho các sàn thương mại điện tử.

Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, muốn tìm kiếm “việc nhẹ, lương cao”. Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu lập ra các fanpage trên Facebook, cung cấp dịch vụ tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada…, kèm theo những lời mời chào hấp dẫn, hướng dẫn nạn nhân làm các nhiệm vụ mua hàng để chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác vì hiện các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada không có chương trình tuyển cộng tác viên cũng như làm nhiệm vụ để tăng tương tác. Những lời mời gọi với nội dung tương tự đều là lừa đảo.