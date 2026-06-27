Ðường Lê Văn Hưu xuống cấp, cần sớm đầu tư đồng bộ

Người dân mong sớm có dự án nâng cấp đồng bộ con đường nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng kéo dài, đáp ứng nhu cầu đi lại và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Mặt đường Lê Văn Hưu (phường Thống Nhất) xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi sau thời gian dài khai thác. Ảnh: L.N

Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại khá cao, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, học sinh và vận chuyển hàng hóa hằng ngày. Tuy nhiên, ở nhiều đoạn, lớp nhựa mặt đường bị bong tróc, đá dăm trồi lên, xuất hiện các ổ gà, ổ voi. Sau mỗi trận mưa, một số vị trí đọng nước thành từng vũng lớn, khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Viết Đại, người dân ở cạnh đường Lê Văn Hưu, cho biết tình trạng xuống cấp của tuyến đường kéo dài gần 6 năm nay. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng việc sửa chữa thời gian qua chủ yếu chỉ mang tính tạm thời.

“Mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu nên vào mùa mưa, nước thường xuyên đọng trên mặt đường khiến nền đường nhanh xuống cấp. Nhiều ổ gà lớn gây khó khăn cho người dân khi lưu thông, nhất là vào ban đêm. Đã có trường hợp người đi đường bị té ngã. Chúng tôi mong tuyến đường sớm được đầu tư nâng cấp đồng bộ để việc đi lại thuận lợi, an toàn hơn” - ông Đại bày tỏ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Đại Trí - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất - cho biết: Hằng năm địa phương đều bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa một số đoạn trên đường Lê Văn. “Trong năm 2026, địa phương dự kiến tiếp tục bố trí khoảng 600 triệu đồng để sửa chữa tuyến đường. Về lâu dài, phường đang xây dựng phương án đầu tư nâng cấp toàn tuyến, đồng thời đề xuất đưa dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để trình HĐND phường xem xét, bố trí nguồn vốn” - ông Trí thông tin.

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, đường Lê Văn Hưu có chiều dài khoảng 1,8 km. Phương án được đề xuất là nâng cấp đồng bộ toàn tuyến với nền đường rộng 25 m, mặt đường bê tông nhựa; đồng thời đầu tư hệ thống vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục đảm bảo ATGT. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 179 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 79 tỷ đồng.

“Việc đầu tư một tuyến đường đồng bộ cần nguồn kinh phí rất lớn. Trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, việc bố trí vốn cần được xem xét, ưu tiên theo từng giai đoạn. Trước mắt, duy tu, sửa chữa là giải pháp cần thiết để đảm bảo việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng xuống cấp, cần triển khai dự án nâng cấp đồng bộ khi đảm bảo nguồn lực” - ông Trí cho biết.

Việc sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường Lê Văn Hưu không chỉ góp phần bảo đảm ATGT, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.