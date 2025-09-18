Gia Lai siết chặt kiểm soát tải trọng phương tiện

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm ô tô chở quá tải trọng cho phép. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát tải trọng phương tiện ngay từ bến bãi, góp phần bảo vệ hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Lúc 23 giờ ngày 12-9, trên tuyến QL 19, đoạn Km 19+800 (phường An Nhơn Nam), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, CA tỉnh) phát hiện một xe đầu kéo có dấu hiệu quá tải. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu tài xế đưa phương tiện về Trạm CSGT Tuy Phước để cân. Kết quả cho thấy, phương tiện vượt quá tải trọng cho phép đến 128,3%.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước hướng dẫn tài xế điều khiển phương tiện vào cân tải trọng. Ảnh: K.A

Với lỗi vi phạm này, tài xế bị trừ 4 điểm trên GPLX, tước phù hiệu vận tải 2 tháng, đồng thời buộc hạ tải và cân lại đúng quy định trước khi được lưu thông. Tài xế N.V.H. (phường An Nhơn Nam) thừa nhận: “Tôi tranh thủ bỏ hàng khuya vì nghĩ giờ này ít lực lượng kiểm tra. Tôi biết mình sai và coi đây là bài học để lần sau tuân thủ đúng quy định”.

Tương tự, tại Km 1628 QL 14 (xã Chư Sê), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện xe chở hàng vượt quá tải trọng 81% và buộc hạ tải tại chỗ. Trung tá Lê Văn Sáng-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1-cho biết: “Tài xế thường lợi dụng địa bàn rộng, tranh thủ đêm khuya, khi lực lượng CSGT giao ca hoặc sáng sớm để chở quá tải. Do đó, chúng tôi tăng cường tuần tra vào khung giờ này, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm”.

Theo Phòng CSGT, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, tình trạng chở hàng quá khổ, quá tải trong thời gian qua đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn không ít trường hợp lợi dụng đêm khuya, giờ giao ca tại các chốt để vi phạm. Vì vậy, các đội, trạm CSGT đã chủ động khảo sát các tuyến, điểm nóng vi phạm, lập kế hoạch tuần tra chuyên đề, bố trí lực lượng phù hợp và xử lý nghiêm ngay từ đầu. Từ ngày 15-12-2024 đến nay, toàn lực lượng đã phát hiện, lập biên bản 576 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng Phòng CSGT-cho biết: Lực lượng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuần tra, cân tải trọng lưu động với chốt kiểm soát cố định, đồng thời sử dụng hệ thống ghi hình để xử lý “nguội” những trường hợp cố tình né tránh. Cùng với tuần tra trên đường, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động chủ các kho bãi, điểm tập kết hàng và chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định xếp hàng, cân tải trọng ngay tại kho; vận động chủ xe, chủ DN tự giác tháo bỏ phần cơi nới, đưa thùng xe về đúng kích thước thiết kế nhằm kiểm soát tải trọng từ gốc.

DN vận tải cùng đồng hành

Cùng với nỗ lực của lực lượng CSGT, nhiều DN vận tải cũng đã tự giác siết chặt khâu quản lý về tải trọng. Là DN chuyên chở hàng rời như dăm gỗ, viên nén từ các điểm tập kết về Cảng Quy Nhơn, Công ty TNHH Vận tải Nguyệt Anh (phường Quy Nhơn) chủ động kiểm soát tải trọng ngay từ điểm xuất hàng.

Ông Trương Quang Lâm, Giám đốc Công ty, chia sẻ: “Xe được kiểm tra tải trọng trước khi rời bãi. Nếu phát hiện có nguy cơ quá tải, chúng tôi yêu cầu hạ bớt hàng hoặc điều chuyển sang xe khác để bảo đảm đúng quy định. Ngoài ra, thùng xe được lắp gioăng cao su, phủ bạt kín để hạn chế rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Việc này giúp chúng tôi giảm rủi ro bị xử phạt, đồng thời duy trì hình ảnh chuyên nghiệp của Công ty”.

CSGT hướng dẫn tài xế điều khiển phương tiện vào cân tại Trạm CSGT Tuy Phước. Ảnh: K.A

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hưng Nguyên (xã Hra) cũng chủ động kiểm soát tải trọng phương tiện bằng cách lắp thiết bị giám sát và thực hiện kiểm tra kỹ thuật định kỳ. Bà Nguyễn Thị Tường Vi, đại diện Công ty, cho biết: “Nhờ hệ thống giám sát, chúng tôi theo dõi được hành trình và tải trọng của từng xe, kịp thời nhắc nhở tài xế khi có dấu hiệu vi phạm. Đây là cách để Công ty vừa bảo đảm an toàn vận chuyển, vừa hạn chế rủi ro vi phạm”.

Có thể nói, hành vi chở quá tải không chỉ gây hư hại hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT, việc quản lý chặt tải trọng ngay tại bến bãi cùng ý thức tự giác của DN, chủ xe, tài xế đóng vai trò quyết định trong bảo đảm trật tự ATGT và bảo vệ hạ tầng đường bộ bền vững.