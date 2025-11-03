(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13; Trên 800 thí sinh tham gia vòng cơ sở cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025; Công an Gia Lai triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe; Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú...