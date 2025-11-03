Tin nhanh đầu ngày
+ Chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13
+ Trên 800 thí sinh tham gia vòng cơ sở cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025
+ Công an Gia Lai triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe
+ Tàu cá BĐ 96238-TS gặp sự cố trên biển đã về cảng cá Tam Quan an toàn
Nhịp sống hôm nay:
+ Hàng trăm người dân xã Ia O được miễn phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe
+ Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú
Sắc màu Việt: Đưa bản sắc Gia Lai đến với hội bài chòi Trung Bộ
Sống khỏe: Uống 1 ly nước gừng buổi sáng, cải thiện 7 vấn đề sức khỏe
Thời tiết: Bão Kalmaegi xuất hiện, sắp vào Biển Đông thành bão số 13