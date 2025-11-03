Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI MINH THẢO CHIẾN THẮNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13; Trên 800 thí sinh tham gia vòng cơ sở cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025; Công an Gia Lai triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe; Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú...
01:50

Tin nhanh đầu ngày

+ Chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13

+ Trên 800 thí sinh tham gia vòng cơ sở cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025

+ Công an Gia Lai triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe

+ Tàu cá BĐ 96238-TS gặp sự cố trên biển đã về cảng cá Tam Quan an toàn

11:44

Nhịp sống hôm nay:

+ Hàng trăm người dân xã Ia O được miễn phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe

+ Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

16:07

Sắc màu Việt: Đưa bản sắc Gia Lai đến với hội bài chòi Trung Bộ

18:24

Sống khỏe: Uống 1 ly nước gừng buổi sáng, cải thiện 7 vấn đề sức khỏe

20:04

Thời tiết: Bão Kalmaegi xuất hiện, sắp vào Biển Đông thành bão số 13

