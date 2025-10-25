(GLO)- Đồng chí Hồ Quốc Dũng-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Gia Lai có cán bộ giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 25-10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hồ Quốc Dũng.

Kết quả, có có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Đồng chí Phạm Minh Chính-Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021- 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng là người thứ 4 từ phải sang. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ (nay là xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).

Đồng chí Hồ Quốc Dũng có thời gian dài công tác tại quê nhà, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: ĐỨC THỤY

Ngày 15-10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 30-6-2025, đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3-10-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị thống nhất cho đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh liên quan, để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.