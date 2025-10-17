Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Xe tải va chạm xe máy trên quốc lộ 19 khiến 1 thanh niên tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-10, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17-10, tại Km 44 quốc lộ 19, đoạn thuộc xóm 6, thôn Hòa Trung, xã Bình Phú.

hien-truong-tai-nan.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 43H-014.xx do tài xế Lê Thanh S. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) điều khiển di chuyển theo hướng Tây Sơn - An Khê. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 81G1-270.xx do anh Trần Ngọc P. (SN 2003, ở phường An Khê) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh P. tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

Đời sống

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

Đời sống

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

Xã hội

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

Từ thiện

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

Đời sống

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

null