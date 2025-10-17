Gia Lai: Xe tải va chạm xe máy trên quốc lộ 19 khiến 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Sáng 17-10, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17-10, tại Km 44 quốc lộ 19, đoạn thuộc xóm 6, thôn Hòa Trung, xã Bình Phú.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 43H-014.xx do tài xế Lê Thanh S. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) điều khiển di chuyển theo hướng Tây Sơn - An Khê. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy biển số 81G1-270.xx do anh Trần Ngọc P. (SN 2003, ở phường An Khê) điều khiển chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh P. tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ.