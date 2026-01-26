Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp tỉnh đã quán triệt những nội dung như: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử; tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử.

Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền công tác bầu cử tại xã Chư Păh. Ảnh: N.A

Hội nghị nhằm giúp hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri; từ đó phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.