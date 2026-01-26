Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền công tác bầu cử tại xã Chư Păh

NGỌC ANH
(GLO)- Sáng 26-1, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị truyền thông về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn xã Chư Păh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp tỉnh đã quán triệt những nội dung như: ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử; tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử.

glo-tap-huan-bau-cu-nong-dan.jpg
Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền công tác bầu cử tại xã Chư Păh. Ảnh: N.A

Hội nghị nhằm giúp hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri; từ đó phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

