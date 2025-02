Dân quân thường trực xã Ia Nan góp sức giữ bình yên biên giới

Thành tích này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Rơ Lan Thịnh-Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Nan-chia sẻ: Từ trước Tết Ất Tỵ 2025 đến nay, công việc của lực lượng dân quân thường trực rất nhiều, từ phối hợp tuần tra, kiểm tra biên giới, nội địa, bắt giữ một số đối tượng vi phạm pháp luật đến chuẩn bị “Hội trại tòng quân”.

Tuy công việc bận rộn nhưng đơn vị vẫn cử lực lượng túc trực tại chốt dân quân thường trực và tham gia tuần tra cùng lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng Ia Nan.

“Tuần tra ở khu vực biên giới vất vả hơn trong nội địa. Do địa hình phức tạp, khi đi tuần, chúng tôi phải thường xuyên băng rừng, lội suối. Nếu đi xa, chúng tôi phải chuẩn bị thức ăn, tăng võng, chăn màn để ngủ lại.

Năm 2024, chúng tôi chia làm 2 tổ phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng tuần tra 3-4 lần/tuần ở nội địa và khu vực đường biên. Còn dịp Tết Nguyên đán, số lượt đi tuần tra tăng lên gấp đôi, quân số dân quân thường trực tham gia cũng tăng lên.

Tuy vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui khi đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”-ông Thịnh bộc bạch.

Không quản ngại khó khăn, những “chiến sĩ sao vuông” của xã Ia Nan đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong tuần tra, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình như việc phối hợp với lực lượng Công an xã và Đồn Biên phòng Ia Nan khám xét nơi ở, bắt giữ đối tượng Doãn Hữu Hùng (SN 1997, trú tại làng Ia Kle, xã Ia Nan) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 14-6-2024. Tang vật thu giữ gồm 11 gói ni lông chứa 21 gram ma túy đá và 17,6 triệu đồng đối tượng thu được từ việc bán ma túy.

Hay mới đây, vào lúc 0 giờ ngày 12-1-2025, Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Nan đã phối hợp với các lực lượng chức năng mật phục, bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Dương (SN 1990, trú tại làng Sơn, xã Ia Nan) có hành vi vận chuyển 1 bao tải pháo nổ trái phép với trọng lượng 34,8 kg.

Ông Thái Xuân Đức-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan-thông tin: Năm 2024, lực lượng dân quân thường trực phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Ia Nan tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được 66 lượt.

Qua tuần tra, các đơn vị đã bắt giữ 3 vụ với 9 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ gồm 21 gram ma túy đá và 155 kg pháo hoa nổ.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp tổ chức khoảng 700 lượt tuyên truyền về các quy định của pháp luật, thu hút hơn 3.000 lượt người dân tham gia.

“Lực lượng dân quân thường trực được Công an xã và Đồn Biên phòng Ia Nan đánh giá cao trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Nhờ đó, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2024, Tiểu đội Dân quân thường trực có 3 đồng chí được Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác”-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan cho hay.

Trung tá Lê Tuấn Anh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan: Thời gian qua, lực lượng dân quân thường trực và Công an xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong các mặt công tác. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trên địa bàn luôn được giữ vững, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.