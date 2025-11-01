Người dân cao nguyên Gia Lai gói bánh tét hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

(GLO)- Những ngày qua, người dân ở thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) và các thôn lân cận đã cùng nhau gói bánh tét, chuẩn bị nhu yếu phẩm, kịp thời cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Chỉ trong 2 ngày (28 đến 29-10), hơn 600 chiếc bánh tét đã được gói và nấu chín, sẵn sàng gửi cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: R'Ô HOK

Từ ngày 28-10, không khí tại nhà chị Trần Thị Hằng (ở thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng chục người dân ở thôn Hàm Rồng và các thôn lân cận đã cùng nhau tập trung gói và nấu bánh tét để gửi đến bà con vùng lũ miền Trung, góp phần chia sẻ khó khăn mà người dân đang gánh chịu.

Theo chia sẻ của các thành viên, nhóm chọn bánh tét làm món quà cứu trợ bởi đây là thực phẩm truyền thống, dễ bảo quản, giữ được lâu và có thể dùng ngay mà không cần chế biến, đồng thời rất phù hợp với điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn của bà con vùng lũ.

Hoạt động ý nghĩa này được khởi xướng bởi chị Trần Thị Hằng. Chị Hằng cho biết: Là tiểu thương buôn bán nông sản ở địa phương, khi xem những thông tin về bão lũ ở miền Trung, chị và bà con trong vùng rất xót xa, chỉ muốn làm điều gì đó để giúp đỡ đồng bào. Sau đó, chị đăng lời kêu gọi trên mạng xã hội, mong mọi người cùng chung tay nấu bánh tét gửi hỗ trợ bà con vùng lũ. Sau lời kêu gọi, nhiều người tạm gác công việc, sẵn sàng chung tay, góp sức để sớm hoàn thành.

Hoạt động nấu bánh tét ý nghĩa này được khởi xướng bởi chị Trần Thị Hằng.Ảnh: R'Ô HOK

“Ai nấy đều tất bật, người đem gạo nếp, người ủng hộ tiền, người hái lá chuối, chuẩn bị nồi, củi, gói bánh... thức xuyên đêm để nấu cho kịp. Chỉ trong 2 ngày (28 và 29-10), hơn 600 chiếc bánh tét đã được gói và nấu chín, sẵn sàng gửi đi cứu trợ. Ngoài bánh tét, nhiều người còn hỗ trợ thêm mì tôm, gạo, rau củ quả… tập kết tại nhà tôi để chở ra vùng lũ”-chị Hằng cho hay.

Tại điểm tập kết, những chiếc bánh tét được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Bà Lê Thị Thanh Huyền (thôn Hàm Rồng) vừa sắp xếp bánh vừa xúc động nói: “Chúng tôi gói từng chiếc bánh với tất cả tấm lòng, chỉ mong bà con vùng lũ có thêm chút ấm áp, đủ sức vượt qua những ngày gian khó”.

Bà Cao Thị Hiến (bìa phải) mang nhiều chiếc nồi của gia đình để hỗ trợ nấu bánh tét. Ảnh: R'Ô HOK

Còn bà Cao Thị Hiến (thôn Hàm Rồng) cũng cho biết, khi biết mọi người làm bánh tét gửi đồng bào vùng lũ, bà liền thông báo trong thôn và được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Riêng bà mang nồi nấu bánh của gia đình đến hỗ trợ và thức xuyên đêm để kịp nấu.

“Ở đây, mỗi người một tay, ai cũng đồng lòng, chung sức cùng nhau làm việc, chỉ mong chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ. Từ năm 2020 đến nay, mỗi khi đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, chúng tôi đều cùng nhau nấu bánh, chuẩn bị nhu yếu phẩm gửi hỗ trợ nên cũng có chút kinh nghiệm. Mới đây, chúng tôi còn gửi nhu yếu phẩm đến bà con ở tỉnh Nghệ An và Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề do mưa bão”-bà Hiến nói.

Chị Hằng cho biết thêm: Ngày 30-10, chúng tôi khởi hành với 3 xe chở bánh và hàng hóa ra Huế để trao tận tay và động viên đồng bào gặp hoạn nạn. Chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ không còn bão lũ hoành hành, không còn cảnh người dân phải chịu mất mát, khổ cực nữa.

Sau đây là một số hình ảnh người dân thôn Hàm Rồng và các thôn lân cận tham gia nấu bánh tét: