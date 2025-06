(GLO)- Ngày 11-6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn , cứu hộ (PCCC và CNCH) và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Luật PCCC và CNCH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2025. Luật gồm 8 chương, 55 điều; quy định về PCCC và CNCH, lực lượng, phương tiện, bảo đảm điều kiện hoạt động và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

Luật có nhiều điểm mới như: bổ sung các quy định về CNCH gắn với quyền con người; làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong công tác PCCC; hoàn thiện các điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh; tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Luật khuyến khích mạnh mẽ người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia công tác PCCC và CNCH.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Ánh

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Văn Tuyến-Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố mở lớp tập huấn chuyên sâu về Luật PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ Công an và cán bộ, công chức các sở, ngành liên quan để nắm vững và thực hiện theo quy định; tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC, CNCH vào nội dung đào tạo lái xe.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn về PCCC; triển khai đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, thiết bị truyền tin báo cháy kết nối phục vụ quản lý, chỉ huy chữa cháy, CNCH theo hướng số hóa, hiện đại. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò lực lượng PCCC tại chỗ, xây dựng, củng cố lực lượng tình nguyện, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác PCCC.