Khởi tố đối tượng dìm con xuống Biển Hồ

(GLO)- Sáng 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà (SN 2002, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn) về hành vi giết người.

Quá trình điều tra xác định, Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V. (SN 2021). Tuy nhiên, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn, cháu V. ở cùng Hà. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.

Đối tượng Bùi Thị Thu Hà đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Duy Hải

Chiều 6-11, Hà điều khiển xe máy chở cháu V. đến khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ). Tại đây, Hà đã dìm con trai xuống nước khiến cháu V. tử vong.

Bản thân đối tượng cũng có ý định gieo mình xuống Biển Hồ tự tử song bất thành. Sau đó, Hà vớt cháu V. lên rồi đi tìm người nhờ báo Công an.