Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố đối tượng dìm con xuống Biển Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Thu Hà (SN 2002, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn) về hành vi giết người.

Quá trình điều tra xác định, Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V. (SN 2021). Tuy nhiên, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn, cháu V. ở cùng Hà. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.

doi-tuong-ha-da-bi-khoi-to-ve-hanh-vi-giet-nguoi-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Bùi Thị Thu Hà đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Duy Hải

Chiều 6-11, Hà điều khiển xe máy chở cháu V. đến khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ). Tại đây, Hà đã dìm con trai xuống nước khiến cháu V. tử vong.

Bản thân đối tượng cũng có ý định gieo mình xuống Biển Hồ tự tử song bất thành. Sau đó, Hà vớt cháu V. lên rồi đi tìm người nhờ báo Công an.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Pháp luật

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế, thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CACC

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lục Quang Trường (SN 2002, trú xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Pháp luật

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

Lực lượng công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ.

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng

Tin tức

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (chồng của Đoàn Di Băng) cùng 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên và Nguyễn Thị Tuyến về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả", theo quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

null