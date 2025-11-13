Khởi tố đối tượng dìm con xuống Biển Hồ

Quá trình điều tra xác định, Hà lấy chồng và sinh con trai là T.H.U.V. (SN 2021). Tuy nhiên, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến ly hôn, cháu V. ở cùng Hà. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện trầm cảm.
Chiều 6-11, Hà điều khiển xe máy chở cháu V. đến khu vực Biển Hồ (thôn 3, xã Biển Hồ). Tại đây, Hà đã dìm con trai xuống nước khiến cháu V. tử vong.
Bản thân đối tượng cũng có ý định gieo mình xuống Biển Hồ tự tử song bất thành. Sau đó, Hà vớt cháu V. lên rồi đi tìm người nhờ báo Công an.