Gia Lai: Tăng tốc xử lý hình sự các trường hợp vi phạm khai thác IUU

(GLO)- Trong tuần qua, tỉnh Gia Lai đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ vi phạm IUU tồn đọng, áp dụng mức án nghiêm khắc; đồng thời kết hợp số hóa dữ liệu và giám sát hành trình tàu cá để ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 25-11, Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại miền Trung, đặc biệt những gia đình có người mất; đồng thời kêu gọi cộng đồng chung sức, sẻ chia với đồng bào vùng lũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung công tác an sinh, không để người dân thiếu chỗ ở, thiếu ăn, thiếu mặc; tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa trước ngày 30-11-2025, khôi phục hạ tầng, đảm bảo đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh sau lũ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tuần qua Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý trong công tác chống khai thác IUU, đặc biệt trong việc xử lý vi phạm và hoàn thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Về nhiệm vụ được giao, trong tổng số 99 nhiệm vụ, các bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành 85 nhiệm vụ; 14 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai thường xuyên.

Công tác xử lý vi phạm được đẩy mạnh, đến ngày 21-11-2025, 42/71 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được xử lý, đạt 59,15%, tăng 14,08% so với đánh giá gần nhất của EC. Tuần qua không phát sinh vụ tàu cá bị nước ngoài bắt giữ.

Bộ Công an đã đưa ra xét xử 9 vụ với 16 bị cáo liên quan các tội danh tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và gây rối hệ thống mạng.

Về giám sát VMS, cả nước ghi nhận 21.873 tàu mất kết nối hoặc vượt ranh giới cho phép; đã xử lý 21.865 tàu, đạt 99,97%.

Tại Gia Lai, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm quản lý nghề cá và phòng ngừa vi phạm IUU. Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 197 tàu cá từ từ 12 m đến dưới 15 m, đạt 100%; hoàn thành số hóa và định danh toàn bộ tàu cá, liên thông dữ liệu với VNeID. Dự kiến đến ngày 30-11-2025 áp dụng nhật ký khai thác điện tử cho 4.000 tàu.

Gia Lai là địa phương đầu tiên vận hành Hệ thống cảnh báo tự động tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới cho phép trên biển; đã thống nhất chủ trương xả bản tàu cá, chuyển đổi nghề và đào tạo nghề cho ngư dân.

Điểm nhấn trong tuần là Gia Lai tăng tốc xử lý hình sự đối với các vụ việc vi phạm IUU tồn đọng. Tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và đưa ra xét xử vụ án liên quan 2 tàu cá bị Thái Lan bắt giữ, với mức án nghiêm khắc nhất lên tới 2 năm 6 tháng tù giam. Các vụ vi phạm vùng biển nước ngoài trước đây cũng được đẩy nhanh tiến độ xử lý, toàn bộ 8 trường hợp đã bị xử phạt với tổng số tiền 7,212 tỉ đồng.

Việc xử lý hình sự được tỉnh xác định là biện pháp răn đe mạnh, nhằm ngăn chặn tình trạng tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới trái phép.

Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung tối đa thực hiện các biện pháp chống IUU. Trong đó, các lực lượng chức năng phải tăng cường giám sát, quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ xử lý hình sự các vụ việc tồn đọng, hoàn tất hồ sơ và đưa ra xét xử kịp thời nhằm răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm. Đồng thời, thúc đẩy số hóa dữ liệu tàu cá, áp dụng công nghệ giám sát hành trình và nhật ký khai thác điện tử, đảm bảo đồng bộ, minh bạch giữa các cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu 21 địa phương ven biển cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để làm việc với các đoàn thanh tra của EC, dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tháng 3-2026.