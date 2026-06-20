Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Brent vượt 80 USD/thùng, xăng E10 ở mức thấp

(GLO)- Giá xăng dầu hôm nay 20/6/2026 trong nước tiếp tục áp dụng bảng giá mới của Petrolimex từ 15h ngày 18/6. Trong khi giá bán lẻ trong nước đang ở mặt bằng giảm mạnh so với kỳ trước, giá dầu Brent thế giới đã tăng lên 80,38 USD/thùng.

Theo bảng giá Petrolimex cập nhật lúc 15h ngày 18/6/2026, giá xăng E5 RON 92-II vùng 1 ở mức 20.120 đồng/lít, vùng 2 là 20.520 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III vùng 1 ở mức 20.750 đồng/lít, vùng 2 là 21.160 đồng/lít.

Nhóm dầu cũng đang được bán ở mức thấp hơn kỳ trước. Dầu DO 0,05S-II vùng 1 là 23.530 đồng/lít, vùng 2 là 24.000 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K vùng 1 ở mức 22.690 đồng/lít, vùng 2 là 23.140 đồng/lít.

Đây là bảng giá đã được điều chỉnh giảm từ 15h ngày 18/6 và tiếp tục có hiệu lực trong ngày 20/6 cho đến kỳ điều hành tiếp theo của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 20/6/2026

Đơn vị: đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 21.670 22.100 Xăng E10 RON 95-III 20.750 21.160 Xăng E5 RON 92-II 20.120 20.520 DO 0,001S-V 25.430 25.930 DO 0,05S-II 23.530 24.000 Dầu hỏa 2-K 22.690 23.140

Trong bảng giá hiện hành, xăng E5 RON 92-II là mặt hàng xăng có giá thấp nhất, ở mức 20.120 đồng/lít tại vùng 1. Với nhóm xăng RON 95, xăng E10 RON 95-III vùng 1 đang ở mức 20.750 đồng/lít, thấp hơn xăng E10 RON 95-V.

Đối với nhóm dầu, dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 23.530 đồng/lít, còn dầu DO 0,001S-V là 25.430 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K ở mức 22.690 đồng/lít tại vùng 1.

Giá dầu thô thế giới ngày 20/6: Brent tăng, WTI đi ngang

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô ngày 20/6 ghi nhận diễn biến phân hóa. Dầu WTI gần như đi ngang so với ngày 19/6, trong khi dầu Brent tăng lên trên 80 USD/thùng.

Mặt hàng Ngày 19/6/2026 Ngày 20/6/2026 Chênh lệch Biên độ ngày 20/6 Dầu WTI 76,57 USD/thùng 76,51 USD/thùng -0,06 USD/thùng 75,08 - 78,43 USD/thùng Dầu Brent 79,34 USD/thùng 80,38 USD/thùng +1,04 USD/thùng 78,79 - 80,80 USD/thùng

Dầu WTI giảm nhẹ 0,06 USD/thùng, tương đương khoảng 0,08% so với ngày 19/6. Ngược lại, dầu Brent tăng 1,04 USD/thùng, tương đương khoảng 1,31%, lên 80,38 USD/thùng.

Diễn biến này cho thấy thị trường dầu thô vẫn chưa thực sự ổn định. Dù nguồn cung có tín hiệu cải thiện, giá dầu vẫn chịu tác động từ rủi ro địa chính trị, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, triển vọng nhu cầu năng lượng và kỳ vọng nguồn cung từ các nước sản xuất lớn.

Vì sao giá xăng dầu trong nước chưa tăng theo dầu thế giới?

Giá dầu thô thế giới tăng trong một phiên không đồng nghĩa giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tăng ngay. Giá xăng dầu trong nước được điều hành theo chu kỳ, dựa trên diễn biến bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới, tỷ giá, thuế phí, chi phí định mức, mức trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Vì vậy, trong ngày 20/6, người tiêu dùng vẫn mua xăng dầu theo bảng giá đã được Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 18/6. Đây là điểm cần làm rõ để tránh hiểu nhầm rằng giá Brent tăng thì giá xăng trong nước tăng ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc Brent vượt 80 USD/thùng là tín hiệu cần theo dõi. Nếu giá dầu thô và giá thành phẩm xăng dầu thế giới tiếp tục tăng trong nhiều phiên, áp lực lên kỳ điều hành tới có thể lớn hơn.

Người dân và doanh nghiệp đang được hưởng lợi gì?

Với mặt bằng giá hiện tại, người dùng xe máy và ô tô vẫn đang hưởng lợi từ đợt giảm giá mạnh trước đó. Nếu một xe máy có bình xăng khoảng 4 lít, chi phí đổ đầy bình xăng E5 RON 92-II vùng 1 vào khoảng 80.480 đồng. Nếu sử dụng xăng E10 RON 95-III vùng 1, chi phí khoảng 83.000 đồng.

Với ô tô có bình nhiên liệu khoảng 50 lít, chi phí đổ đầy bằng xăng E10 RON 95-III vùng 1 vào khoảng 1.037.500 đồng; nếu dùng xăng E10 RON 95-V vùng 1, chi phí khoảng 1.083.500 đồng.

Đối với doanh nghiệp vận tải, logistics, sản xuất và khai thác, nhóm dầu diesel mới là yếu tố cần chú ý hơn cả. Dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 23.530 đồng/lít giúp giảm áp lực chi phí nhiên liệu so với giai đoạn giá dầu tăng cao trước đó.

Nhận định giá xăng dầu thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá xăng dầu trong nước vẫn đang ở mặt bằng có lợi cho người tiêu dùng sau kỳ giảm mạnh ngày 18/6. Tuy nhiên, thị trường thế giới đang xuất hiện tín hiệu nhạy cảm hơn khi Brent tăng lên 80,38 USD/thùng.

Nếu giá Brent tiếp tục duy trì trên vùng 80 USD/thùng và giá thành phẩm xăng dầu khu vực tăng theo, kỳ điều hành tới có thể chịu áp lực đảo chiều hoặc giảm ít hơn. Ngược lại, nếu nguồn cung qua Trung Đông được cải thiện, vận tải dầu qua eo biển Hormuz ổn định hơn và nhu cầu không tăng đột biến, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục giữ mặt bằng ổn định.

Với độc giả Việt Nam, điểm quan trọng là nên theo dõi cả hai lớp thông tin: bảng giá bán lẻ trong nước đang áp dụng và xu hướng dầu thô thế giới. Giá trong nước phản ánh theo chu kỳ điều hành, còn dầu WTI, Brent là tín hiệu sớm cho xu hướng kỳ tới, không phải mức giá áp dụng ngay tại cây xăng.