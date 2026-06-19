Giá xăng dầu hôm nay 19/6: Trong nước giảm sâu, dầu thế giới nhích tăng trở lại

(GLO)- Giá xăng dầu trong nước hôm nay tiếp tục áp dụng bảng giá mới từ 15h ngày 18/6/2026. So với kỳ điều hành ngày 11/6, giá xăng E5, E10 giảm hơn 1.200 đồng/lít, trong khi dầu hỏa giảm mạnh nhất, hơn 3.200 đồng/lít tùy vùng.

Theo bảng giá mới của Petrolimex cập nhật lúc 15h ngày 18/6/2026, các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trong nước đồng loạt giảm so với mức áp dụng từ 14h45 ngày 11/6/2026.

Ở nhóm xăng, xăng E10 RON 95-V vùng 1 còn 21.670 đồng/lít, vùng 2 là 22.100 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm về 20.750 đồng/lít tại vùng 1 và 21.160 đồng/lít tại vùng 2. Xăng E5 RON 92-II còn 20.120 đồng/lít tại vùng 1 và 20.520 đồng/lít tại vùng 2.

Nhóm dầu ghi nhận mức giảm mạnh hơn. Dầu DO 0,05S-II vùng 1 còn 23.530 đồng/lít, vùng 2 là 24.000 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm sâu về 22.690 đồng/lít tại vùng 1 và 23.140 đồng/lít tại vùng 2.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu Petrolimex mới nhất

Đơn vị: đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 ngày 18/6 Vùng 1 ngày 11/6 Tăng/giảm Vùng 2 ngày 18/6 Vùng 2 ngày 11/6 Tăng/giảm Xăng E10 RON 95-V 21.670 22.960 -1.290 22.100 23.410 -1.310 Xăng E10 RON 95-III 20.750 22.060 -1.310 21.160 22.500 -1.340 Xăng E5 RON 92-II 20.120 21.330 -1.210 20.520 21.750 -1.230 DO 0,001S-V 25.430 27.130 -1.700 25.930 27.670 -1.740 DO 0,05S-II 23.530 25.870 -2.340 24.000 26.380 -2.380 Dầu hỏa 2-K 22.690 25.890 -3.200 23.140 26.400 -3.260

Nhìn vào bảng giá có thể thấy, mức giảm tập trung mạnh ở nhóm dầu. Dầu hỏa 2-K là mặt hàng giảm sâu nhất, giảm 3.200 đồng/lít tại vùng 1 và 3.260 đồng/lít tại vùng 2. Dầu DO 0,05S-II cũng giảm hơn 2.300 đồng/lít.

Với nhóm xăng, mức giảm dao động từ 1.210 - 1.340 đồng/lít. Đây là mức giảm đáng chú ý đối với người sử dụng phương tiện cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đi lại, vận tải và logistics vẫn là mối quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp.

Giá dầu thô thế giới ngày 19/6: WTI, Brent tăng nhẹ so với chiều 18/6

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô có dấu hiệu nhích tăng trở lại trong phiên cập nhật ngày 19/6/2026.

Mặt hàng Ngày 19/6/2026 Ngày 18/6/2026 Chênh lệch Biên độ ngày 19/6 Dầu WTI 76,57 USD/thùng 75,23 USD/thùng +1,34 USD/thùng 73,58 - 77,00 USD/thùng Dầu Brent 79,34 USD/thùng 78,43 USD/thùng +0,91 USD/thùng 76,58 - 80,04 USD/thùng

Dầu WTI tăng khoảng 1,78% so với mốc cập nhật chiều 18/6, trong khi dầu Brent tăng khoảng 1,16%. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá căng thẳng trước đó khi thị trường lo ngại rủi ro địa chính trị và gián đoạn nguồn cung.

Việc giá dầu thế giới tăng trở lại trong ngắn hạn chưa đồng nghĩa giá xăng dầu trong nước sẽ tăng ngay. Giá bán lẻ trong nước được điều hành theo chu kỳ, phụ thuộc vào diễn biến bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới, tỷ giá, thuế phí, chi phí định mức, mức trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Vì sao giá xăng dầu trong nước giảm mạnh?

Có ba yếu tố chính tác động đến đợt giảm giá lần này.

Thứ nhất, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong chu kỳ tính giá vừa qua giảm, kéo giá cơ sở trong nước đi xuống. Đây là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến các mặt hàng xăng E5, E10 và nhóm dầu đồng loạt hạ giá.

Thứ hai, tâm lý thị trường dầu quốc tế dịu lại khi rủi ro nguồn cung tại khu vực Trung Đông tạm thời hạ nhiệt. Các thông tin liên quan đến khả năng khôi phục luồng vận tải dầu qua eo biển Hormuz khiến thị trường giảm bớt phần bù rủi ro địa chính trị.

Thứ ba, kỳ điều hành trong nước tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Theo Công văn 4510/BCT-TTTN ngày 18/6/2026, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.126 đồng/lít, xăng E10 RON 95 không cao hơn 20.753 đồng/lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 23.534 đồng/lít.

Người dân được lợi bao nhiêu sau đợt giảm giá?

Với xe máy có bình xăng khoảng 4 lít, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 4.800 - 5.300 đồng cho mỗi lần đổ đầy nếu sử dụng xăng E5 hoặc E10, tùy loại xăng và vùng bán.

Với ô tô có bình nhiên liệu khoảng 50 lít, chi phí đổ đầy bình có thể giảm hơn 60.000 đồng so với kỳ trước nếu dùng xăng E5 hoặc E10. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dầu diesel, mức giảm có thể lớn hơn do dầu DO 0,05S-II giảm trên 2.300 đồng/lít.

Tác động tích cực dễ thấy nhất nằm ở nhóm vận tải, logistics, khai thác, sản xuất và các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu. Khi giá dầu diesel và dầu hỏa giảm sâu, chi phí đầu vào có thể bớt áp lực, dù mức độ lan tỏa vào giá hàng hóa còn phụ thuộc vào thời gian duy trì mặt bằng giá thấp.

Nhận định giá xăng dầu thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá xăng dầu trong nước đang được hỗ trợ bởi đợt giảm mạnh của giá thành phẩm thế giới trong chu kỳ tính giá vừa qua. Tuy nhiên, thị trường chưa hoàn toàn ổn định, bởi giá dầu thô ngày 19/6 đã nhích tăng trở lại so với mốc chiều 18/6.

Nếu giá Brent tiếp tục giữ quanh vùng 78 - 80 USD/thùng và WTI quanh 75 - 77 USD/thùng, áp lực tăng giá trong kỳ điều hành kế tiếp chưa quá lớn. Ngược lại, nếu xuất hiện biến động mới liên quan đến nguồn cung Trung Đông, vận tải qua eo biển Hormuz, tồn kho dầu Mỹ hoặc nhu cầu nhập khẩu từ châu Á, giá xăng dầu thế giới có thể đảo chiều nhanh.

Với người tiêu dùng Việt Nam, điểm quan trọng là không nên chỉ nhìn giá dầu thô tăng hoặc giảm trong một phiên để dự báo ngay giá bán lẻ trong nước. Giá xăng dầu trong nước phụ thuộc vào bình quân cả chu kỳ tính giá, cộng thêm các yếu tố điều hành như thuế, phí, tỷ giá và Quỹ bình ổn.

Ở góc độ thị trường, đợt giảm giá từ 15h ngày 18/6 là tín hiệu tích cực, giúp giảm chi phí đi lại và sản xuất. Tuy nhiên, xu hướng kế tiếp vẫn cần theo dõi sát diễn biến dầu Brent, WTI và giá thành phẩm xăng dầu khu vực trong những ngày tới.