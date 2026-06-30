Giá xăng dầu hôm nay 30/6: Trong nước giữ mức thấp, dầu thế giới nhích tăng

(GLO)- Giá xăng dầu hôm nay 30/6/2026 trong nước tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex từ 15h ngày 25/6. Trong khi giá bán lẻ trong nước chưa đổi, dầu WTI tăng lên 70,28 USD/thùng và dầu Brent tăng lên 73,54 USD/thùng so với ngày 29/6.

Sau kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng dầu trong nước đang ở mặt bằng thấp hơn so với trước đó. Xăng E5 RON 92-II vùng 1 còn 19.350 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III vùng 1 còn 19.910 đồng/lít. Đây là hai mặt hàng xăng phổ biến đã xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít tại vùng 1.

Tuy nhiên, thị trường dầu thô thế giới ngày 30/6 lại có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại. Điều này đặt ra câu hỏi: giá xăng dầu trong nước có còn thuận lợi ở kỳ điều hành tới hay không?

Hình minh họa

Giá xăng dầu trong nước hôm nay là bao nhiêu?

Theo bảng giá Petrolimex cập nhật lúc 15h ngày 25/6/2026, giá xăng dầu trong nước ngày 30/6 đang áp dụng như sau:

Đơn vị: đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 20.960 21.370 Xăng E10 RON 95-III 19.910 20.300 Xăng E5 RON 92-II 19.350 19.730 DO 0,001S-V 23.960 24.430 DO 0,05S-II 21.860 22.290 Dầu hỏa 2-K 20.890 21.300

Trong nhóm xăng, xăng E5 RON 92-II vùng 1 có giá thấp nhất, ở mức 19.350 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III vùng 1 ở mức 19.910 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V là 20.960 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 21.860 đồng/lít; dầu hỏa 2-K là 20.890 đồng/lít.

Vùng 1 và vùng 2 khác nhau thế nào?

Hiểu đơn giản, vùng 1 là mức giá áp dụng tại phần lớn địa bàn thông thường. Vùng 2 là mức giá áp dụng tại các khu vực xa cảng, xa kho đầu mối hoặc xa cơ sở sản xuất xăng dầu.

Do chi phí vận chuyển và lưu thông cao hơn, giá vùng 2 thường cao hơn vùng 1. Ví dụ:

Xăng E5 RON 92-II vùng 1: 19.350 đồng/lít.

Xăng E5 RON 92-II vùng 2: 19.730 đồng/lít.

Chênh lệch: 380 đồng/lít.

Vì vậy, cùng một loại xăng nhưng người dân ở các địa bàn khác nhau có thể thấy mức giá niêm yết khác nhau.

Giá dầu thế giới ngày 30/6 biến động ra sao?

Dữ liệu dầu thô thế giới cho thấy WTI và Brent cùng tăng so với ngày 29/6.

Mặt hàng Ngày 29/6/2026 Ngày 30/6/2026 Chênh lệch Biên độ ngày 30/6 Dầu WTI 69,23 USD/thùng 70,28 USD/thùng +1,05 USD/thùng 70,14 - 70,47 USD/thùng Dầu Brent 72,60 USD/thùng 73,54 USD/thùng +0,94 USD/thùng 73,43 - 73,61 USD/thùng

Tính theo tỷ lệ, WTI tăng khoảng 1,52%, Brent tăng khoảng 1,29% so với ngày 29/6.

Nói dễ hiểu, sau khi giảm về vùng thấp, giá dầu thế giới đang có nhịp hồi nhẹ. Dù vậy, Brent quanh 73 - 74 USD/thùng vẫn thấp hơn vùng trên 80 USD/thùng từng xuất hiện trước đó.

Vì sao dầu thế giới tăng trở lại?

Giá dầu tăng nhẹ do thị trường vẫn còn nhạy cảm với các thông tin về nguồn cung và địa chính trị.

Có ba yếu tố đáng chú ý:

Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan Trung Đông, đặc biệt là an toàn vận tải dầu qua các tuyến biển quan trọng.

Nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro nguồn cung sau giai đoạn dầu giảm sâu.

Giá dầu đã lùi mạnh trước đó nên có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi lực bán chậm lại.

Hiểu theo cách bình dân, giá dầu giống như “nhiệt kế” của tâm lý thị trường năng lượng. Khi thị trường lo thiếu dầu, giá thường tăng. Khi rủi ro dịu đi, giá hạ. Nhưng chỉ cần xuất hiện tín hiệu bất ổn mới, giá có thể nhích lên trở lại.

Vì sao giá xăng trong nước chưa tăng theo dầu thế giới?

Giá dầu thế giới tăng trong một ngày không có nghĩa giá xăng trong nước tăng ngay.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều hành theo kỳ, không thay đổi từng giờ theo WTI hay Brent. Cơ quan điều hành phải tính bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong cả chu kỳ, sau đó kết hợp với nhiều yếu tố khác.

Những yếu tố tác động gồm:

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Tỷ giá.

Thuế, phí.

Chi phí kinh doanh định mức.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quy định điều hành của cơ quan quản lý.

Vì vậy, dầu WTI và Brent tăng nhẹ ngày 30/6 chỉ là tín hiệu cần theo dõi, chưa phải căn cứ để kết luận giá xăng trong nước sẽ tăng ngay.

Người đi xe máy, ô tô đang được lợi gì?

Với mặt bằng giá hiện tại, người dân vẫn đang hưởng lợi từ kỳ giảm giá ngày 25/6.

Nếu xe máy có bình xăng khoảng 4 lít:

Đổ đầy xăng E5 RON 92-II vùng 1 hết khoảng 77.400 đồng.

Đổ đầy xăng E10 RON 95-III vùng 1 hết khoảng 79.640 đồng.

Nếu ô tô có bình nhiên liệu khoảng 50 lít:

Đổ đầy xăng E5 RON 92-II vùng 1 hết khoảng 967.500 đồng.

Đổ đầy xăng E10 RON 95-III vùng 1 hết khoảng 995.500 đồng.

Đổ đầy xăng E10 RON 95-V vùng 1 hết khoảng 1.048.000 đồng.

Việc xăng E5 và E10 RON 95-III vùng 1 ở dưới 20.000 đồng/lít giúp chi phí đi lại giảm đáng kể hơn so với giai đoạn giá xăng tăng cao.

Doanh nghiệp vận tải, logistics chịu tác động thế nào?

Với doanh nghiệp vận tải, logistics, khai thác và sản xuất, dầu diesel là yếu tố quan trọng hơn xăng.

Hiện dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 21.860 đồng/lít, vùng 2 là 22.290 đồng/lít. Đây là mặt bằng giúp giảm áp lực chi phí nhiên liệu cho các đơn vị sử dụng lượng dầu lớn.

Tác động có thể thấy ở:

Xe tải, xe khách, container giảm chi phí vận hành.

Doanh nghiệp logistics bớt áp lực giá cước.

Hoạt động sản xuất, khai thác dùng nhiều dầu giảm chi phí đầu vào.

Người tiêu dùng có thể hưởng lợi gián tiếp nếu chi phí vận chuyển hàng hóa hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giá hàng hóa không giảm ngay theo giá xăng dầu, vì còn phụ thuộc vào tồn kho, hợp đồng vận chuyển, chi phí nhân công, mặt bằng kho bãi và nhiều yếu tố khác.

Kỳ điều hành tới có áp lực tăng không?

Dầu thế giới ngày 30/6 tăng nhẹ là tín hiệu cần theo dõi, nhưng chưa đủ để nói kỳ tới giá xăng dầu trong nước sẽ tăng.

Có thể hình dung theo hai kịch bản:

Nếu WTI và Brent chỉ tăng ngắn hạn rồi hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục ổn định.

Nếu dầu thế giới tăng liên tiếp nhiều phiên và giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng theo, kỳ điều hành tới có thể chịu áp lực tăng hoặc giảm ít hơn.

Điểm quan trọng là xu hướng bình quân cả chu kỳ, không phải một phiên tăng hoặc giảm riêng lẻ.

Người dân có nên tranh thủ đổ đầy bình?

Người dân có thể đổ xăng theo nhu cầu thực tế, nhưng không nên tích trữ.

Lý do là chênh lệch trong một lần đổ đầy bình xe máy thường không quá lớn, trong khi việc tích trữ xăng dầu tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Người dân nên:

Theo dõi thông tin điều hành chính thức.

Đổ xăng theo nhu cầu đi lại.

Không mua gom, tích trữ xăng dầu.

Chủ động tính chi phí nếu di chuyển nhiều trong dịp cuối tháng, đầu tháng.

Nhận định giá xăng dầu thời gian tới

Giá xăng dầu trong nước ngày 30/6 vẫn đang ở mặt bằng có lợi cho người tiêu dùng sau kỳ điều hành ngày 25/6. Xăng E5 RON 92-II và xăng E10 RON 95-III vùng 1 đều dưới 20.000 đồng/lít, giúp chi phí đi lại dịu bớt.

Trên thị trường thế giới, WTI tăng lên 70,28 USD/thùng, Brent lên 73,54 USD/thùng. Mức tăng này cho thấy thị trường dầu chưa thật sự ổn định, nhưng vẫn thấp hơn vùng giá cao trước đó.

Trong ngắn hạn, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục ổn định nếu dầu thế giới không tăng mạnh thêm. Tuy nhiên, kỳ điều hành tới vẫn cần theo dõi sát diễn biến Brent, WTI, giá thành phẩm xăng dầu thế giới, tỷ giá và Quỹ bình ổn.

Thông điệp quan trọng với người tiêu dùng là: giá tại cây xăng hiện chưa đổi, vẫn đang ở mức thấp hơn sau kỳ giảm 25/6; nhưng dầu thế giới nhích tăng là tín hiệu cần theo dõi để dự báo xu hướng kỳ tới.