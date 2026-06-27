Giá xăng dầu hôm nay 27/6: Trong nước giữ mức thấp, dầu thế giới giảm trở lại

(GLO)- Giá xăng dầu hôm nay 27/6/2026 trong nước tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex từ 15h ngày 25/6. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm so với ngày 26/6, với WTI xuống 70,22 USD/thùng và Brent còn 73,52 USD/thùng.

Sau kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng dầu trong nước đang ở mặt bằng thấp hơn rõ rệt so với trước đó. Đáng chú ý, xăng E5 RON 92-II vùng 1 còn 19.350 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III còn 19.910 đồng/lít, đều dưới mốc 20.000 đồng/lít.

Vấn đề được người dân quan tâm lúc này là: dầu thế giới đã giảm trở lại, liệu giá xăng dầu trong nước có còn cơ hội giảm tiếp ở kỳ điều hành tới?

Hình minh họa

Giá xăng dầu trong nước hôm nay đang ở mức nào?

Theo bảng giá Petrolimex cập nhật lúc 15h ngày 25/6/2026, giá xăng dầu trong nước ngày 27/6 đang áp dụng như sau:

Đơn vị: đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 20.960 21.370 Xăng E10 RON 95-III 19.910 20.300 Xăng E5 RON 92-II 19.350 19.730 DO 0,001S-V 23.960 24.430 DO 0,05S-II 21.860 22.290 Dầu hỏa 2-K 20.890 21.300

Trong nhóm xăng, xăng E5 RON 92-II vùng 1 đang có giá thấp nhất, ở mức 19.350 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III vùng 1 là 19.910 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V là 20.960 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 21.860 đồng/lít; dầu hỏa 2-K là 20.890 đồng/lít.

Vùng 1 và vùng 2 khác nhau ra sao?

Hiểu đơn giản:

Vùng 1 là mức giá áp dụng tại phần lớn địa bàn thông thường.

là mức giá áp dụng tại phần lớn địa bàn thông thường. Vùng 2 là mức giá áp dụng tại những địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối hoặc xa cơ sở sản xuất xăng dầu.

Do chi phí vận chuyển, lưu thông cao hơn nên giá vùng 2 thường cao hơn vùng 1. Ví dụ, xăng E5 RON 92-II vùng 1 là 19.350 đồng/lít, còn vùng 2 là 19.730 đồng/lít, chênh 380 đồng/lít.

Giá dầu thế giới ngày 27/6 giảm thế nào?

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô ngày 27/6 giảm so với ngày 26/6.

Mặt hàng Ngày 26/6/2026 Ngày 27/6/2026 Chênh lệch Biên độ ngày 27/6 Dầu WTI 71,46 USD/thùng 70,22 USD/thùng -1,24 USD/thùng 68,56 - 71,82 USD/thùng Dầu Brent 75,05 USD/thùng 73,52 USD/thùng -1,53 USD/thùng 71,94 - 75,43 USD/thùng

Tính theo tỷ lệ, WTI giảm khoảng 1,74%, còn Brent giảm khoảng 2,04% so với ngày 26/6.

Nói dễ hiểu, sau một phiên bật tăng, giá dầu thế giới đã hạ nhiệt trở lại. Brent lùi về quanh 73,5 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với vùng trên 80 USD/thùng từng ghi nhận trước đó.

Vì sao dầu thế giới giảm trở lại?

Giá dầu giảm chủ yếu vì lo ngại thiếu nguồn cung dịu bớt.

Trước đó, thị trường dầu thô tăng mạnh do nhà đầu tư sợ các tuyến vận tải dầu quan trọng, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz, có thể bị gián đoạn. Khi có thêm tín hiệu dòng chảy dầu qua khu vực này ổn định hơn, tâm lý lo thiếu dầu giảm xuống.

Có thể hiểu ngắn gọn:

Khi thị trường lo thiếu dầu, giá thường tăng nhanh.

Khi tàu dầu vẫn lưu thông và nguồn cung không bị gián đoạn nghiêm trọng, giá có xu hướng hạ nhiệt.

Giá dầu cũng chịu tác động từ nhu cầu tiêu thụ, tồn kho dầu và chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu lớn.

Vì vậy, mức giảm ngày 27/6 phản ánh việc thị trường bớt căng thẳng hơn về nguồn cung, dù rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất.

Dầu thế giới giảm có làm giá xăng trong nước giảm ngay không?

Không giảm ngay.

Giá xăng dầu trong nước không thay đổi theo từng phiên dầu thô WTI hay Brent. Giá bán lẻ tại cây xăng được điều hành theo kỳ, dựa trên nhiều yếu tố:

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong cả chu kỳ tính giá.

Tỷ giá.

Thuế, phí.

Chi phí kinh doanh định mức.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quy định điều hành của cơ quan quản lý.

Nói cách khác, dầu thế giới giảm trong ngày 27/6 là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định giá xăng trong nước sẽ giảm ngay. Muốn dự báo kỳ tới, cần xem xu hướng giá dầu và giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong nhiều ngày, không chỉ một phiên.

Người đi xe máy, ô tô được lợi gì từ mặt bằng giá hiện nay?

Với bảng giá đang áp dụng, người dân đang được hưởng mức giá thấp hơn sau kỳ điều hành ngày 25/6.

Nếu xe máy có bình xăng khoảng 4 lít:

Đổ đầy xăng E5 RON 92-II vùng 1 hết khoảng 77.400 đồng.

Đổ đầy xăng E10 RON 95-III vùng 1 hết khoảng 79.640 đồng.

Nếu ô tô có bình nhiên liệu khoảng 50 lít:

Đổ đầy xăng E5 RON 92-II vùng 1 hết khoảng 967.500 đồng.

Đổ đầy xăng E10 RON 95-III vùng 1 hết khoảng 995.500 đồng.

Đổ đầy xăng E10 RON 95-V vùng 1 hết khoảng 1.048.000 đồng.

Điều này cho thấy việc xăng E5 và E10 RON 95-III vùng 1 xuống dưới 20.000 đồng/lít có tác động khá rõ với người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là nhóm dùng ô tô hoặc xe dịch vụ.

Doanh nghiệp vận tải, logistics chịu tác động thế nào?

Với doanh nghiệp vận tải, logistics, khai thác và sản xuất, dầu diesel là mặt hàng quan trọng hơn xăng.

Hiện dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 21.860 đồng/lít, vùng 2 là 22.290 đồng/lít. Mặt bằng này giúp các doanh nghiệp sử dụng nhiều dầu giảm áp lực chi phí nhiên liệu so với thời điểm giá dầu thế giới tăng mạnh.

Tác động có thể thấy ở:

Xe tải, xe khách, container giảm chi phí vận hành.

Doanh nghiệp logistics bớt áp lực giá cước.

Hoạt động sản xuất, khai thác dùng nhiều nhiên liệu có thể giảm chi phí đầu vào.

Người tiêu dùng có thể hưởng lợi gián tiếp nếu chi phí vận chuyển hàng hóa hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giá hàng hóa không giảm ngay theo giá xăng dầu vì còn phụ thuộc vào tồn kho, hợp đồng vận chuyển, tiền lương, chi phí kho bãi và nhiều yếu tố khác.

Người dân có nên tranh thủ đổ đầy bình?

Người dân có thể đổ xăng theo nhu cầu thực tế, nhưng không nên tích trữ.

Lý do là mức chênh lệch trong một lần đổ đầy bình xe máy thường không quá lớn, trong khi tích trữ xăng dầu tại nhà tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cách hợp lý nhất là:

Đổ xăng theo nhu cầu đi lại.

Theo dõi thông tin điều hành chính thức.

Không mua gom, tích trữ xăng dầu.

Với doanh nghiệp, nên tính lại chi phí nhiên liệu nếu mặt bằng giá thấp duy trì thêm nhiều ngày.

Kỳ điều hành tới có thể giảm tiếp không?

Dầu thế giới giảm trong ngày 27/6 là tín hiệu hỗ trợ cho kỳ vọng giá xăng dầu trong nước bớt áp lực tăng. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định chắc chắn giá trong nước sẽ giảm tiếp.

Kịch bản thuận lợi là giá Brent và WTI tiếp tục hạ trong nhiều phiên, đồng thời giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm theo. Khi đó, kỳ điều hành tới có thể có thêm dư địa giảm hoặc ít nhất giữ mặt bằng ổn định.

Kịch bản ngược lại là rủi ro địa chính trị quay trở lại, tuyến vận tải dầu gặp gián đoạn hoặc nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Khi đó, giá dầu thế giới có thể bật tăng, làm thu hẹp dư địa giảm giá trong nước.

Nhận định giá xăng dầu thời gian tới

Giá xăng dầu trong nước ngày 27/6 đang ở mặt bằng có lợi cho người tiêu dùng sau kỳ giảm ngày 25/6. Xăng E5 RON 92-II và E10 RON 95-III vùng 1 đều dưới 20.000 đồng/lít, giúp chi phí đi lại dịu bớt.

Trên thị trường thế giới, WTI giảm về 70,22 USD/thùng, Brent còn 73,52 USD/thùng. Đây là tín hiệu tích cực, nhất là sau khi dầu Brent từng vượt vùng 80 USD/thùng trong các phiên trước.

Tuy nhiên, thị trường năng lượng quốc tế vẫn biến động nhanh. Người dân không nên chỉ nhìn một phiên tăng hoặc giảm của dầu thô để dự đoán ngay giá tại cây xăng. Điều cần theo dõi là xu hướng bình quân trong cả chu kỳ điều hành, cùng các yếu tố như tỷ giá, thuế phí, Quỹ bình ổn và giá thành phẩm xăng dầu thế giới.

Thông điệp quan trọng nhất với người tiêu dùng là: giá trong nước hiện vẫn đang thấp, dầu thế giới giảm trở lại là tín hiệu tốt, nhưng kỳ điều hành tới còn phụ thuộc vào diễn biến của nhiều ngày tiếp theo.