Giá xăng dầu hôm nay 22/6: Brent vượt 81 USD/thùng

(GLO)- Giá xăng dầu hôm nay 22/6/2026 trong nước tiếp tục áp dụng bảng giá mới của Petrolimex từ 15h ngày 18/6. Trong khi giá bán lẻ trong nước chưa thay đổi, giá dầu thế giới lại tăng, với Brent lên 81,11 USD/thùng và WTI lên 77,73 USD/thùng.

Theo bảng giá Petrolimex cập nhật lúc 15h ngày 18/6/2026, giá xăng dầu bán lẻ trong nước vẫn giữ nguyên trong ngày 22/6, cho đến kỳ điều hành tiếp theo của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Ở nhóm xăng, xăng E5 RON 92-II vùng 1 đang ở mức 20.120 đồng/lít, vùng 2 là 20.520 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III vùng 1 ở mức 20.750 đồng/lít, vùng 2 là 21.160 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-V cao hơn, lần lượt 21.670 đồng/lít tại vùng 1 và 22.100 đồng/lít tại vùng 2.

Ở nhóm dầu, dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 23.530 đồng/lít, vùng 2 là 24.000 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K vùng 1 là 22.690 đồng/lít, vùng 2 là 23.140 đồng/lít.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 22/6/2026

Đơn vị: đồng/lít

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95-V 21.670 22.100 Xăng E10 RON 95-III 20.750 21.160 Xăng E5 RON 92-II 20.120 20.520 DO 0,001S-V 25.430 25.930 DO 0,05S-II 23.530 24.000 Dầu hỏa 2-K 22.690 23.140

Trong bảng giá hiện hành, xăng E5 RON 92-II vẫn là mặt hàng xăng có giá thấp nhất. Với người dùng xe máy, mức giá 20.120 đồng/lít tại vùng 1 giúp chi phí đổ đầy bình xăng 4 lít vào khoảng 80.480 đồng.

Với ô tô có bình nhiên liệu khoảng 50 lít, chi phí đổ đầy xăng E10 RON 95-III vùng 1 khoảng 1.037.500 đồng; nếu dùng xăng E10 RON 95-V vùng 1, chi phí khoảng 1.083.500 đồng.

Giá dầu thế giới ngày 22/6 tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô ngày 22/6 ghi nhận xu hướng tăng so với ngày 21/6. Diễn biến này cho thấy áp lực từ thị trường năng lượng quốc tế đang quay trở lại sau giai đoạn hạ nhiệt trước đó.

Mặt hàng Ngày 21/6/2026 Ngày 22/6/2026 Chênh lệch Biên độ ngày 22/6 Dầu WTI 76,51 USD/thùng 77,73 USD/thùng +1,22 USD/thùng 77,22 - 78,08 USD/thùng Dầu Brent 80,38 USD/thùng 81,11 USD/thùng +0,73 USD/thùng 80,69 - 81,38 USD/thùng

Dầu WTI tăng khoảng 1,59% so với ngày 21/6, trong khi dầu Brent tăng khoảng 0,91%. Đáng chú ý, Brent tiếp tục duy trì trên ngưỡng 80 USD/thùng, vùng giá có thể tạo áp lực tâm lý lên thị trường xăng dầu trong nước nếu kéo dài trong nhiều phiên.

Tuy nhiên, giá dầu thô tăng trong một ngày chưa đồng nghĩa giá xăng dầu trong nước sẽ tăng ngay. Giá bán lẻ trong nước được điều hành theo chu kỳ, dựa trên bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới, tỷ giá, thuế phí, chi phí định mức và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Vì sao giá trong nước vẫn chưa đổi?

Giá xăng dầu trong nước hôm nay vẫn áp dụng theo kỳ điều hành từ 15h ngày 18/6. Theo cơ chế hiện hành, giá bán lẻ không điều chỉnh theo từng phiên dầu thô quốc tế mà được cập nhật theo kỳ điều hành của cơ quan quản lý.

Điều này có nghĩa, dù dầu Brent và WTI ngày 22/6 đều tăng, người dân vẫn mua xăng dầu theo bảng giá đã công bố trước đó. Đây là điểm cần phân biệt để tránh hiểu nhầm rằng giá dầu thế giới tăng là giá tại cây xăng tăng ngay trong ngày.

Dù vậy, diễn biến dầu thế giới vẫn là tín hiệu sớm cho kỳ điều hành kế tiếp. Nếu giá Brent tiếp tục giữ trên 80 USD/thùng và giá thành phẩm xăng dầu khu vực tăng theo, áp lực tăng giá hoặc giảm ít hơn trong kỳ tới có thể xuất hiện.

Người dân và doanh nghiệp cần chú ý gì?

Với người tiêu dùng, mặt bằng giá hiện tại vẫn đang có lợi sau đợt giảm mạnh trước đó. Xăng E5 RON 92-II vùng 1 ở mức 20.120 đồng/lít là mức thấp nhất trong nhóm xăng được niêm yết trong bảng giá Petrolimex hiện hành.

Với doanh nghiệp vận tải, logistics, sản xuất và khai thác, nhóm dầu diesel vẫn là yếu tố đáng chú ý. Dầu DO 0,05S-II vùng 1 ở mức 23.530 đồng/lít giúp giảm bớt áp lực chi phí nhiên liệu, đặc biệt với các đơn vị sử dụng lượng lớn dầu trong hoạt động vận hành.

Tuy nhiên, nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong những ngày tới, doanh nghiệp cần theo dõi sớm để chủ động kế hoạch chi phí. Với ngành vận tải, giá nhiên liệu thường là một trong những biến số lớn nhất tác động đến giá cước, biên lợi nhuận và kế hoạch khai thác phương tiện.

Nhận định giá xăng dầu thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá xăng dầu trong nước vẫn đang ổn định ở mặt bằng đã giảm từ kỳ điều hành ngày 18/6. Đây là yếu tố tích cực đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, vận tải và sản xuất vẫn được quan tâm.

Tuy nhiên, thị trường dầu thế giới đang phát đi tín hiệu cần cảnh giác hơn. Việc Brent vượt 81 USD/thùng và WTI lên gần 78 USD/thùng cho thấy rủi ro tăng giá chưa kết thúc. Những yếu tố như căng thẳng địa chính trị, vận tải dầu qua eo biển Hormuz, tồn kho dầu tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu từ châu Á và chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu lớn sẽ tiếp tục chi phối thị trường.

Kịch bản phù hợp nhất hiện nay là giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục ổn định trong ngắn hạn, nhưng kỳ điều hành tới sẽ chịu áp lực lớn hơn nếu giá dầu thế giới duy trì xu hướng tăng. Người dân không cần vội tích trữ xăng dầu, nhưng nên theo dõi sát thông tin điều hành để chủ động chi phí đi lại và sản xuất.