Gia Lai: 200 đại biểu tham dự Ngày hội “Công dân với pháp luật”

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 19-9, tại phường Pleiku, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” năm 2025 dành cho cụm 1, gồm 5 phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng và An Phú.

Tham dự ngày hội có 200 cán bộ, công chức thuộc văn phòng HĐND và UBND các phường trong cụm; hội viên LHPN, Cựu chiến binh, Nông dân và đoàn viên, thanh niên các phường.

Đại biểu nghe phổ biến các quy định của pháp luật. Ảnh: A.H

Tại ngày hội, báo cáo viên pháp luật của tỉnh phổ biến các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23-1-2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Ngày hội “Công dân với pháp luật” là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội nhằm cập nhật những kiến thức pháp luật, giúp hội viên, đoàn viên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình; từ đó, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong cộng đồng.

