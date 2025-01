“Nóng” tình trạng pháo lậu dịp Tết

Mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhưng vì lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển pháo lậu qua biên giới đưa vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu

Qua công tác điều tra, vào lúc 14 giờ ngày 25-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại tổ 1, thị trấn Kbang) về hành vi buôn bán hàng cấm. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 hộp pháo hoa nổ.

Tiếp tục truy xét, Công an huyện thu giữ thêm 5 hộp pháo hoa nổ mà Chung đã bán cho người dân trên địa bàn. Với khối lượng pháo hoa nổ giám định được là 15,7 kg, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố về hành vi buôn bán hàng cấm.

Đến 13 giờ 45 phút ngày 1-1-2025, Công an huyện Kbang tiếp tục bắt quả tang Ngô Văn Cường (SN 1991, trú tại thị trấn Kbang) đang điều khiển xe máy BKS 81H1-203.06 chở 2 hộp pháo lậu với khối lượng 8 kg đi tiêu thụ. Hiện đối tượng đang bị Công an huyện tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Đối tượng Lê Tấn Phụng cùng tang vật bị Công an huyện Chư Pưh bắt giữ ngày 1-1-2025. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 1-1, Công an huyện Chư Pưh đã bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển 25 hộp pháo hoa nổ trái phép bằng xe ô tô. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Lê Tấn Phụng (SN 1989, trú tại tổ 8, phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Theo lời khai, Phụng mang số pháo hoa nổ trên xuống giao cho 1 đối tượng ở huyện Chư Pưh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện điều tra làm rõ.

Tại TP. Pleiku, sau khi phát hiện một kho hàng tại phường Chi Lăng có nhiều biểu hiện nghi vấn, ngày 28-12-2024, Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khám xét và phát hiện 7 thùng carton chứa tổng cộng 132 hộp pháo hoa nổ với khối lượng lên đến 204,5 kg.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Pleiku đã vận động đối tượng Phạm Thế Duyệt (SN 1989, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là lái xe chở 7 thùng hàng trên ra đầu thú về hành vi vận chuyển hàng cấm. Đến ngày 7-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Duyệt để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ngãi, Gia Lai bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại.

Trong đó, Hoàng Khắc Phi (SN 1993, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Phi khai nhận: Khoảng đầu tháng 9-2024, Phi đã liên hệ với đối tượng ở Campuchia để mua pháo đưa về Việt Nam bán. Các đối tượng vận chuyển pháo về tập kết tại khu vực kho ở TP. Pleiku, sau đó mang đi tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng thu giữ 372 hộp pháo nổ có tổng trọng lượng hơn 583 kg tại vườn cà phê ở thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (ảnh đơn vị cung cấp).

Việc phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo trái phép trên tuyến biên giới cũng được các lực lượng chức năng của tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt. Đại tá Nguyễn Thế Bất-Trưởng phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thông tin: Đơn vị chủ động phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025.

Các đồn Biên phòng cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an các huyện: Đức Cơ, Chư Prông và Ia Grai trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, hoạt động buôn lậu. Từ đầu tháng 12-2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã độc lập và phối hợp với lực lượng Công an các huyện biên giới bắt giữ 3 vụ/4 đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo lậu, thu giữ 803,5 kg pháo nổ, 1 xe ô tô, 4 xe gắn máy và nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, trong ngày 15 và 16-12-2024, Công an huyện Đức Cơ phối hợp với Công an tỉnh, Đồn Biên phòng xã Ia Pnôn và Ia Nan đã bắt giữ 2 vụ buôn bán pháo trái phép, thu giữ tổng cộng 219,6 kg pháo, bắt giữ 4 đối tượng.

Tinh vi thủ đoạn ngụy trang, vận chuyển pháo lậu

Theo Đại tá Nguyễn Thế Bất, vài năm trở lại đây, hình thức vận chuyển pháo lậu ngày càng tinh vi. Các đối tượng chia nhỏ số pháo lậu rồi thuê đồng bào dân tộc thiểu số, thậm chí lợi dụng cả trẻ em vận chuyển theo đường mòn, lối mở từ Campuchia về các huyện biên giới của Gia Lai để tập kết rồi tìm cách vận chuyển, tiêu thụ.

Đáng chú ý, hiện nay, trên thị trường pháo lậu xuất hiện loại pháo hoa có kích cỡ lớn. So với pháo hoa trong nước sản xuất thì loại này có tầm bắn cao hơn, sắc màu rực rỡ hơn nên được nhiều người tìm mua. Hơn nữa, loại pháo hoa này chỉ có giá hơn 1 triệu đồng/hộp nhưng nếu vận chuyển trót lọt qua biên giới thì giá tăng lên gấp 2-3 lần. Vì vậy, các đối tượng bất chấp thủ đoạn vận chuyển trái phép qua biên giới để kiếm lời. Ngoài ra, một số đối tượng còn lợi dụng đường sông để vận chuyển pháo từ địa bàn Kon Tum qua Gia Lai để tiêu thụ.

Như lời khai của Phạm Thế Duyệt, đối tượng đã vận chuyển pháo nổ cho một người tên Thành (chưa rõ lai lịch). Để ngụy trang số pháo lậu này, Thành bỏ vào các thùng carton, bên ngoài thùng ghi là “Hạt điều” và liên hệ với Duyệt thông qua nhóm “Hàng tìm xe tải-Xe tải tìm hàng-Bắc Trung Nam” trên Facebook để vận chuyển từ tỉnh Bình Phước ra Ninh Bình.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng buôn bán pháo lậu còn lợi dụng mạng xã hội Facebook, Telegram để ngã giá, giao dịch nhằm tránh bị lộ tung tích. Sau khi người mua chốt giá và chuyển tiền vào tài khoản người bán, hàng sẽ được các đối tượng đóng gói kín, ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển đi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Với phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, đối tượng Hoàng Khắc Phi và đồng bọn đã mua bán gần 3 tấn pháo lậu các loại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Pleiku tạm giữ Phạm Thế Duyệt (SN 1989, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi vận chuyển hàng cấm. Ảnh Công an cung cấp

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tiếp tục rà soát tuyến, địa bàn, đối tượng nghi vấn, tổ chức đấu tranh, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo, các nguyên liệu sản xuất, chế tạo pháo trái phép trên các tuyến trọng điểm.

Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng tăng tần suất xuống địa bàn phối hợp Công an cơ sở tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm khép kín địa bàn, lập chốt đấu tranh, nhất là đối với các địa bàn được xác định phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.