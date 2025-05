Truy nã đối tượng trộm máy bơm rồi bỏ trốn khỏi địa phương

Theo cơ quan Công an, để có tiền tiêu xài, Khoa đã nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở của người dân trong vùng để trộm cắp tài sản. Khoảng tháng 9-2024, đối tượng đã lẻn vào nhà 2 người dân ở xã Ayun Hạ để trộm 2 chiếc máy bơm rồi mang bán lấy tiền.

Cơ quan Công an đang truy nã đối tượng Khoa. Ảnh: Tống Thắng

Nhận được tin báo, Công an xã Ayun Hạ đã phối hợp cùng Tổ điều tra khu vực 3 xác minh làm rõ. Qua đó xác định đối tượng gây ra các vụ trộm máy bơm trên là Khoa nên đã mời đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Khoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong quá trình định giá tài sản để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Khoa. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tại Tổ điều tra khu vực 3, địa chỉ 98 Trần Quốc Toản, thị xã Ayun Pa; điện thoại 0269.3852.209 hoặc Điều tra viên Tống Xuân Đông theo số điện thoại 0977.702.333.