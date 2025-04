Khắc tinh của đối tượng truy nã

(GLO)- Đại úy Phan Công Hiền-Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) là một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác “tầm nã”.

Những năm qua, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần truy bắt thành công hàng chục đối tượng truy nã trong và ngoài nước.

Đại úy Phan Công Hiền nghiên cứu hồ sơ đối tượng truy nã. Ảnh: T.D

Đại úy Phan Công Hiền quê ở tỉnh Nghệ An. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hiền trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân tại tỉnh Gia Lai, rồi tiếp tục đi học tại Trường Trung cấp Cảnh sát trại giam ở tỉnh Đồng Nai. Năm 2013, anh về nhận công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh).

“Khi mới về cơ quan, tôi được phân công nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp và áp giải bị can, bị cáo phục vụ công tác điều tra, xét xử. Đến năm 2022, tôi được chỉ huy đơn vị phân công phụ trách công tác quản lý, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã.

Việc bắt đối tượng truy nã không chỉ đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật mà còn ngăn chặn việc các đối tượng tiếp tục gây án, gây mất trật tự an toàn xã hội và tính mạng của người dân. Nhiệm vụ này rất vất vả, nhiều hiểm nguy nhưng với trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, tôi đã nỗ lực học hỏi và luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”-anh Hiền cho hay.

Trong 3 năm thực hiện công tác “tầm nã”, kỷ niệm sâu sắc nhất đối với Đại úy Hiền là hành trình truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt Trần Văn Tưởng (SN 1964, trú tại huyện Chư Sê).

Anh kể: Trần Văn Tưởng bị Tòa án nhân dân huyện Đak Đoa tuyên phạt 15 năm tù về 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”. Lợi dụng thời điểm được tại ngoại để chữa trị bệnh suy thận, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong 7 năm lẩn trốn trong nước, Tưởng thường xuyên thay đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc với gia đình khiến việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

“Khi có thông tin về nơi đối tượng có thể lui tới, đơn vị nhiều lần gửi thư kêu gọi đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn “bặt vô âm tín”. Vào ngày 8-9-2023, qua nắm thông tin và được biết đối tượng đang có mặt tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, tôi cùng các thành viên tổ công tác đã tiến hành mật phục, bắt giữ thành công đối tượng và di lý về Gia Lai”-Đại úy Hiền nhắc nhớ.

Đại úy Phan Công Hiền dẫn giải đối tượng phạm tội (ảnh đơn vị cung cấp)

Hành trình truy bắt đối tượng Nguyễn Thị Nguyên (SN 1985, trú tại tỉnh Thanh Hóa) với tội “Chứa mại dâm” cũng để lại trong Đại úy Hiền nhiều kỷ niệm sâu sắc. Nhận quyết định thi hành án phạt tù 4 năm sau thời gian tại ngoại nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Nguyên không tự nguyện chấp hành án mà bỏ trốn khỏi Gia Lai rồi sang Trung Quốc sinh sống 10 năm.

“Ở trong nước, truy bắt đối tượng đã khó, huống hồ ra nước ngoài. Tôi đã nhiều lần về Thanh Hóa vận động gia đình khuyên đối tượng ra đầu thú. Bố mẹ Nguyên đã lớn tuổi và kinh tế gia đình khó khăn nên tôi lấy tiền túi của mình đưa 2 ông bà để mua thức ăn. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, tôi liên lạc được với đối tượng, khuyên đối tượng về nước đầu thú. Cũng có mấy lần đối tượng báo sẽ về Việt Nam đầu thú nhưng mãi đến tháng 10-2024, đối tượng mới trở về.

Biết đối tượng không có tiền để mua vé xe về nước, tôi đã gửi tiền sang cho Nguyên. Khi đối tượng về đến Quảng Ninh, chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh này hoàn tất hồ sơ rồi di lý về và giao cho Công an TP. Pleiku (cũ) xử lý theo quy định của pháp luật. Trong lúc di lý về Gia Lai, đối tượng cũng nói lời cảm ơn tôi bởi không phải sống trong cảnh chui lủi, sợ hãi khi ở bên Trung Quốc”-anh Hiền chia sẻ.

Từ năm 2022 đến nay, Đại úy Phan Công Hiền đã vận động đầu thú, truy bắt thành công 26 đối tượng truy nã, trong đó có 10 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trên hành trình đầy gian nguy ấy, sự ủng hộ của gia đình và sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Công an tỉnh đã tiếp thêm động lực để Đại úy Hiền vượt lên trên gian khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh tâm sự: “Những ý kiến chỉ đạo kịp thời, thiết thực của lãnh đạo đơn vị trong khi tôi xây dựng phương án kế hoạch tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đã giúp quá trình triển khai thực hiện được thành công, không xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Mặt khác, tôi thường xuyên phải xa nhà nhiều ngày, thậm chí vài tuần nên việc chăm sóc và dạy dỗ con cái đều do vợ tôi đảm nhiệm. Vì vậy, nếu không có sự ủng hộ của gia đình, tôi cũng khó lòng thực hiện tốt công việc cơ quan”.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Trần Thanh Bình-Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp-nhận xét: Đồng chí Phan Công Hiền đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ công tác do lãnh đạo đơn vị phân công.

Đi cùng với việc kiên trì đeo bám, xác minh thông tin đối tượng và xây dựng kế hoạch cụ thể thì đồng chí cũng có những biện pháp nghiệp vụ sáng tạo trong vận động đầu thú và truy bắt đối tượng truy nã. Trong 3 năm qua, đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.