Vượt Xiaomi, Apple chiếm vị trí thứ 2 tại thị trường điện thoại di động ở Việt Nam

(GLO)- Theo dữ liệu mới từ Counterpoint Research, trong quý II/2025, Apple đã vươn lên vị trí thứ hai tại thị trường điện thoại Việt Nam với 20% thị phần tính theo số lượng máy bán ra.

Samsung giữ vị trí dẫn đầu với 27%, tiếp theo là Xiaomi 19%, OPPO 15%, vivo 7% và các hãng khác 12%.

Biểu đồ: Counterpoint

Như vậy , với 20% thị phần, Apple đã “vượt mặt” Xiaomi (19%) để trở thành “á quân”. Tuy mức chênh lệch không nhiều, nhưng nhiều khả năng Apple sẽ tiếp tục giữ vững hoặc thậm chí thu hẹp khoảng cách với Samsung trong các quý tới, nhờ các mẫu điện thoại mới ra mắt.

Trong khi đó, Samsung vẫn chứng tỏ vị thế ổn định khi tiếp tục dẫn đầu với 27%, nhất là trong phân khúc Android. OPPO và Vivo vẫn giữ vai trò quan trọng ở phân khúc trung cấp, với mức giá cả phải chăng.

Về tổng thể, các hãng sử dụng hệ điều hành Android vẫn chiếm thị phần lớn nếu gộp lại, nhưng tất cả phải dè chừng trong bối cảnh Apple đang ngày càng mạnh, đặc biệt nhờ phân khúc cao cấp.

Không khó hiểu khi Apple vượt lên vị trí số 2. Nguyên do đầu tiên có thể kể đến là nhu cầu sử dụng smartphone cao cấp đang tăng nhanh, vì những người dùng có thu nhập cao hoặc muốn nâng cấp thiết bị của họ. Ngoài ra, chiến lược giá và chính sách bán hàng của Apple, như khuyến mãi, bảo hành tốt hay phân phối chính hãng, cũng góp phần không nhỏ để đẩy doanh số của hãng này tại Việt Nam tăng nhanh.

Tại Thái Lan, theo dữ liệu của Statcounter, tính đến tháng 8-2025, Apple chiếm khoảng 34,8% thị phần thiết bị di động, vượt Samsung (20,7%), OPPO, Vivo, Xiaomi.

Tại khu vực Đông Nam Á nói chung, trong Quý 2/2025, Xiaomi đã trở lại vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại tại khu vực với khoảng 19% thị phần, tiếp theo là TRANSSION (18%), Samsung (17%), và OPPO (14%).

Có thể thấy, Thái Lan thể hiện mức độ ưa chuộng smartphone cao cấp rõ rệt hơn Việt Nam, trong khi tại Việt Nam, Apple cũng đang “bám đuổi” Samsung trong phân khúc cao cấp.