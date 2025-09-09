Xem sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple ở đâu?

(GLO)- Apple sẽ tổ chức sự kiện phần cứng mang tên “Awe dropping” vào sáng ngày 9-9 (theo giờ Mỹ, tức 0 giờ ngày 10-9, theo giờ Việt Nam) tại Apple Park, Cupertino.

Tâm điểm của sự kiện dự kiến là màn ra mắt dòng iPhone 17, cùng với các bản cập nhật cho Apple Watch và AirPods.

Người dùng có thể theo dõi trực tiếp buổi công bố qua livestream trên trang web chính thức của Apple hoặc tại đây.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể giới thiệu mẫu iPhone 17 Air, phiên bản được cho là thay thế dòng Plus và sẽ mỏng nhất từ trước tới nay.

Dòng iPhone 17 tiêu chuẩn được kỳ vọng sở hữu màn hình lớn hơn, kích thước 6,3 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz thay vì 60Hz hiện nay, cùng camera trước nâng cấp lên 24 megapixel.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro có thể được thiết kế lại cụm camera sau. Thay vì cụm vuông ở góc trái, thiết bị có thể dùng dải camera hình chữ nhật chạy ngang mặt lưng, tích hợp cả đèn flash và cảm biến LiDAR.

Ngoài iPhone, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Watch SE thế hệ mới, cùng AirPods Pro 3 với tính năng chống ồn chủ động được cải thiện.

Một điểm nhấn khác tại sự kiện là thông tin về bản cập nhật iOS 26. Hệ điều hành mới được cho là sẽ mang đến giao diện liquid glass, với hiệu ứng trong suốt và hiện đại hơn.