Thế giới

Thượng viện Anh tán thành đề xuất cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

(GLO)- Với 261 phiếu thuận và 150 phiếu chống, Thượng viện Anh đã thông qua đề xuất cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Thượng nghị sĩ John Nash cho biết, cuộc bỏ phiếu mở đầu cho quá trình ngăn chặn những tổn hại và nguy cơ mà mạng xã hội gây ra đối với thế hệ trẻ. Theo đó, phần lớn các thượng nghị sĩ đã lựa chọn đặt tương lai của thế hệ trẻ lên vị trí ưu tiên hàng đầu.

Ảnh minh họa Internet

Tuy nhiên, trước đó, Chính phủ Anh không chấp nhận việc sửa đổi này.

Một cuộc thăm dò do YouGov công bố hồi tháng 12-2025 cho thấy 74% số người dân Anh ủng hộ việc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Theo Đạo luật An toàn Trực tuyến, cơ quan chức năng đã yêu cầu các nền tảng áp dụng cơ chế xác minh độ tuổi nghiêm ngặt đối với những nội dung có hại.

Ngày 10-12-2025, Australia đã cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

