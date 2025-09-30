Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Tín hiệu hợp tác tích cực

Sau chuyến khảo sát, làm việc tại Gia Lai, đoàn chuyên gia và nhà khoa học Israel do ông Sandberg Eliezer-nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cao Israel dẫn đầu, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngay sau buổi làm việc và ký kết, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng "ngồi lại" với các doanh nghiệp để bàn thảo các khâu chuẩn bị, kế hoạch xúc tiến đầu tư dự án.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Ông Nguyễn Dũng-nguyên Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, Phó Chủ tịch Hiệp hội-cho biết: “Các nhà đầu tư Israel quan tâm đến việc phát triển vùng nguyên liệu cà phê và cây trồng chất lượng cao tại Gia Lai. Đặc biệt, khu công nghiệp Nam Pleiku được lựa chọn làm điểm đến của nhiều dự án chế biến nông sản công nghệ cao”.

Theo ông Dũng, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất để đón nhà đầu tư. Điều quan trọng hiện nay là phải chuẩn bị thật kỹ về địa điểm, thông tin đầy đủ về thủ tục pháp lý, đất đai, quy hoạch và thời gian triển khai thực hiện.

“Nhà đầu tư đến rất cần những thông tin cụ thể, rõ ràng để không mất nhiều thời gian đi lại. Khi nộp hồ sơ dự án, họ cần biết chính xác bao lâu sẽ được cấp phép triển khai. Nếu thủ tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư”-ông Dũng cho hay.

Tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, đoàn chuyên gia Israel đã khảo sát thực địa vùng đất dự kiến chuyển đổi từ trồng cao su kém hiệu quả sang cà phê và các loại cây đặc sản.

Ông Lê Trung Kiên-Giám đốc Công ty-cho biết: “Chúng tôi đã lập kế hoạch chuyển đổi khoảng 358 ha sang trồng cà phê, chanh dây, nho, việt quất, wasabi, tỏi củ lớn… để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến tại khu công nghiệp Nam Pleiku.

Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng phương án chuyển đổi một phần đất cao su, xin Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt. Nếu tiến độ được đảm bảo, dự án sẽ nhanh chóng triển khai, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư Israel. Chúng tôi kỳ vọng từ sự hợp tác này, Gia Lai sẽ hình thành vùng nguyên liệu bền vững, ứng dụng công nghệ tưới thông minh Israel, nâng cao giá trị xuất khẩu”.

Vườn ươm giống chanh dây ứng dụng công nghệ Israel của Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai). Ảnh: M.P

Cũng theo ông Kiên, Khu công nghiệp Nam Pleiku hiện đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng và thu hút được khoảng 8 nhà đầu tư thứ cấp với diện tích 32 ha. Để tạo thuận lợi cho đối tác mới, Công ty cũng đã thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục pháp lý thông qua Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian chuẩn bị, sớm triển khai dự án sản xuất, chế biến”-ông Kiên chia sẻ.

Kỳ vọng từ nông nghiệp công nghệ cao

Trước đó, đoàn chuyên gia Israel đã đến khảo sát vườn ươm chanh dây công nghệ Israel của Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ (xã Ia Le); làm việc với Công ty cổ phần công nghệ tưới Khang Thịnh và khảo sát khu đất thuộc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê.

Các nội dung hợp tác tập trung vào chuyển giao công nghệ tưới thông minh, phân bón vi sinh, phát triển vùng nguyên liệu cà phê, ca cao, chanh dây hữu cơ và hỗ trợ kết nối xuất khẩu nông sản sang thị trường quốc tế.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đến tham quan vườn ươm giống chanh dây ứng dụng công nghệ Israel của Công ty cổ phần quốc tế Thông Đỏ (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai). Ảnh: M.P

Ở góc độ đối tác, ông Sandberg Eliezer khẳng định: “Israel sẵn sàng chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh theo hướng tuần hoàn, bền vững. Hầu hết thỏa thuận hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở ra cơ hội để nông sản Tây Nguyên vươn ra thị trường thế giới. Đây là cơ hội lớn để hợp tác và xúc tiến nhanh các bước tiếp theo sau khi báo cáo với Đại sứ Israel và cơ quan chức năng của Việt Nam về chuyến làm việc lần này”.

Đối với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào dự án xây dựng nhà máy chế biến cà phê và các loại nông sản; đồng thời, khảo nghiệm các giống cây nông nghiệp Israel phù hợp với điều kiện địa phương.

Giám đốc Công ty bày tỏ: “Chúng tôi rất mong sớm triển khai dự án nhà máy chế biến cà phê tại Nam Pleiku. Đây sẽ là cú hích quan trọng giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu”.

Về phía Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Dũng cho rằng, việc ký kết này là tín hiệu tích cực, thể hiện sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp.

“Hai bên sẽ thống nhất kế hoạch hợp tác theo từng giai đoạn cụ thể, trên tinh thần thiện chí, bình đẳng và cùng có lợi. Tôi tin đây sẽ là cú hích lớn đưa Gia Lai trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao”-ông Dũng nhấn mạnh.

Trang trại trồng hoa hòe ở xã Kông Chro được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động đến từng gốc cây. Ảnh: N.S

Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa một số doanh nghiệp khu vực Tây Gia Lai với Israel không chỉ đơn thuần là ký kết "trên giấy", mà đã bắt đầu từ những khảo sát thực địa, phương án chuyển đổi đất đai cụ thể và sự chuẩn bị của các doanh nghiệp trong tỉnh.

Doanh nghiệp bắt tay với những nhà khoa học Israel giàu kinh nghiệm chính là "chìa khóa" để Gia Lai nâng cao giá trị nông sản; qua đó tạo việc làm, cải thiện đời sống cho bà con vùng nguyên liệu.

Với sự cam kết từ cả hai phía, các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp Gia Lai và chuyên gia Israel còn góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Gia Lai khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên, gắn sản xuất bền vững với hội nhập quốc tế sâu rộng.