Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

ia-le.jpg
Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đến tham quan vườn ươm giống chanh dây ứng dụng công nghệ Israel của Công ty Cổ phần quốc tế Thông Đỏ (xã Ia Le, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Minh Phương

Trước đó, trong các ngày 4 và 5-9, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel do ông Sandberg Eliezer-nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cao Israel dẫn đầu đã đến khảo sát vườn ươm giống chanh dây công nghệ Israel của Công ty Cổ phần quốc tế Thông Đỏ (xã Ia Le); làm việc với Công ty cổ phần công nghệ tưới Khang Thịnh (xã Chư Sê)-đơn vị cung cấp hệ thống tưới Israel.

Đến thăm Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, Đoàn đã khảo sát khu đất hợp tác trồng cà phê, chanh dây chất lượng cao và dự án nhà máy chế biến cà phê tại Khu Công nghiệp Nam Pleiku nhằm định hướng xây dựng vùng cà phê hữu cơ, ứng dụng công nghệ tưới thông minh của Israel để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng xuất khẩu bền vững.

Tại buổi ký kết, ông Sandberg Eliezer khẳng định, Israel sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam.

ky-gia-lai.jpg
Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trên lĩnh vực tư vấn chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp từ Israel và hỗ trợ xuất khẩu. Ảnh: Minh Phương

Các biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa đoàn chuyên gia Israel với các doanh nghiệp Gia Lai tập trung vào việc chuyển giao công nghệ tưới thông minh, phân bón vi sinh, phát triển vùng nguyên liệu cà phê, ca cao, chanh dây hữu cơ và hỗ trợ kết nối xuất khẩu nông sản sang thị trường quốc tế.

Hai bên sẽ thống nhất các kế hoạch hợp tác phát triển theo từng giải pháp, từng sản phẩm theo giai đoạn cụ thể và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung bản ghi nhớ trên tinh thần hợp tác thiện chí, bình đẳng, cùng có lợi.

Đây được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và mở ra cơ hội hợp tác mới cho Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

