Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác quả ươi, quả xoay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hiện nay, cây ươi và cây xoay ở nhiều khu vực rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang cho quả chín. Việc khai thác, mua bán và vận chuyển 2 loại quả này diễn ra tự phát và cần sớm có biện pháp kiểm soát.

Hai loại lâm sản phụ này được xem là đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cho người dân sống gần rừng.

Vào mùa thu hoạch, tại các xã phía Tây tỉnh như Kbang, Sơn Lang, Đăk Rong và các xã phía Đông như Vĩnh Sơn, An Toàn, Canh Liên, người dân địa phương vào rừng hái quả ươi, quả xoay. Các loại cây này thường rất cao, nhiều người không chỉ leo trèo mà còn dùng cưa, rựa để cắt, chặt cành, thậm chí đốn hạ cả cây nhằm thu hái cho nhanh.

a97ee861adb926e77fa8.jpg
Người dân vào các khu rừng ở xã Kbang, Đăk Rong hái quả ươi, quả xoay. Ảnh: T.T

Hành vi này gây ảnh hưởng đến khả năng tái sinh của cây rừng, làm mất cân bằng sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học và tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, mất an ninh trật tự tại địa phương. Đáng lo ngại là đã có trường hợp gặp tai nạn, thương vong do bất cẩn trong quá trình leo trèo hái quả.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực rừng trọng điểm có cây ươi, cây xoay.

"Các hạt Kiểm lâm, đội Kiểm lâm cơ động, lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng triển khai tuần tra, truy quét, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản. Đồng thời, tổ chức truy xuất nguồn gốc theo đúng quy định tại Thông tư 26/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025 về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân", ông Hoan nói.

6ad6adc6e81e63403a0f.jpg
Quả xoay là loại lâm sản phụ được xem là đặc sản, mang lại giá trị kinh tế cho người dân sống gần rừng. Ảnh: T.T

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu UBND các xã phối hợp với chủ rừng để tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng xâm nhập, khai thác trái phép và xử lý dứt điểm các điểm thu mua, tập kết quả ươi, quả xoay không đúng quy định.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phúng-Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn-cho hay: Địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm cùng các tổ chức đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, xã cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chặt hạ cây rừng (trong đó có cây ươi, cây xoay), mở đường mòn xâm nhập trái phép vào rừng nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép ngay từ cơ sở.

Các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cũng được yêu cầu siết chặt công tác bảo vệ rừng, bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực có nguy cơ cao, ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác quả ươi, quả xoay không theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc khai thác quả ươi, quả xoay cần tuân thủ đúng quy định pháp luật và gắn liền với ý thức bảo vệ rừng của người dân. Đây là cách vừa bảo vệ nguồn tài nguyên, vừa đảm bảo an toàn cho người đi rừng.

Cơ quan chức năng nghiêm cấm hành vi chặt hạ cây, thu hái quả ươi, quả xoay trái phép và khuyến cáo người dân cần chủ động tham gia bảo vệ rừng, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Chuyển động trẻ

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null