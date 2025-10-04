Gia Lai: Nước dâng nhanh bất thường, nhiều hộ dân thức trắng đêm di dời tài sản

Theo phản ánh của người dân, nước bắt đầu dâng từ khoảng 3 giờ sáng nay, sau trận mưa lớn lúc 1 giờ. Nhiều căn nhà đã bị ngập, đồ đạc trôi nổi; xe máy, ô tô bị ngập sâu trong nước, phải nhờ lực lượng cứu hộ di chuyển đến vị trí khác. Nhiều diện tích hoa màu, rau củ ở khu vực lân cận bị ngập, hư hại, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận tình hình. Người dân mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời để sớm khắc phục hậu quả do ngập úng cục bộ gây ra; đồng thời có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này.