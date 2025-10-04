Gia Lai: Nước dâng nhanh bất thường, nhiều hộ dân thức trắng đêm di dời tài sản

(GLO)- Rạng sáng 4-10, mưa lớn khiến đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn giáp ranh phường Thống Nhất và xã Ia Hrung) bị ngập cục bộ, nước dâng nhanh bất thường. Chỉ trong thời gian ngắn, nước đã tràn vào nhà, nhiều hộ dân không kịp trở tay di dời tài sản.

Nước dâng nhanh, nhiều hộ dân không kịp trở tay di dời tài sản. Ảnh: Bá Bính

Theo phản ánh của người dân, nước bắt đầu dâng từ khoảng 3 giờ sáng nay, sau trận mưa lớn lúc 1 giờ. Nhiều căn nhà đã bị ngập, đồ đạc trôi nổi; xe máy, ô tô bị ngập sâu trong nước, phải nhờ lực lượng cứu hộ di chuyển đến vị trí khác. Nhiều diện tích hoa màu, rau củ ở khu vực lân cận bị ngập, hư hại, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Đồ đạc trôi nổi, ngổn ngang. Ảnh: NVCC

Nhiều tài sản có giá trị bị hư hại. Ảnh: NVCC

Xe máy, ô tô bị ngập sâu trong nước, phải nhờ lực lượng cứu hộ di chuyển đến vị trí khác. Ảnh: NVCC

Đến trưa ngày 4-10, tại nhiều căn nhà nước vẫn chưa rút hết. Ảnh: Bá Bính

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận tình hình. Người dân mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời để sớm khắc phục hậu quả do ngập úng cục bộ gây ra; đồng thời có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này.