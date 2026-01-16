Xã Ia Hiao khánh thành 2 tuyến đường “ý Đảng-lòng dân”

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Sáng 16-1, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành tuyến đường “ý Đảng-lòng dân” tại thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2. 

lanh-dao-dang-uy-hdnd-ubnd-xa-ia-hiao-chung-vui-voi-ba-con-thon-yen-phu-2-trong-le-khanh-thanh-ban-giao-tuyen-duong-y-dang-long-dan-anh-vu-chi.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ia Hiao chung vui với bà con thôn Yên Phú 2 trong lễ khánh thành, bàn giao tuyến đường ý Đảng-lòng dân. Ảnh: Vũ Chi

Dự lễ khánh thành tuyến đường có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã cùng đông đảo người dân 2 thôn.

Hưởng ứng phong trào hiến đất mở đường trên địa bàn xã, 77 hộ dân thuộc 2 thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2 đã tự nguyện hiến đất, hiến vật kiến trúc, mở rộng hơn 1.700 m đường nội thôn từ 3 m lên 8,1 m, trong đó mặt đường bê tông 5,5 m.

Sau hơn 1 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành, rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, mang lại niềm vui cho người dân.

tuyen-duong-y-dang-long-dan-tai-thon-yen-phu-1-duoc-khanh-thanh-ban-giao-va-dua-vao-su-dung-mang-lai-niem-vui-su-phan-khoi-cho-tat-ca-ba-con-dan-lang-anh-vu-chi.jpg
Tuyến đường ý Đảng-lòng dân tại thôn Yên Phú 1 được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho tất cả bà con dân làng. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Phương nhấn mạnh: Các tuyến đường được hoàn thành là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong thôn. Không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa, các tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã cũng đề nghị bà con trong thôn phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nghiêm cấm xe trọng tải lớn để bảo quản, giữ gìn tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp.

gia-dinh-chi-lam-thi-thuy-trang-thon-yen-phu-1-tinh-nguyen-thao-do-can-nha-cu-cua-gia-dinh-de-mo-rong-tuyen-duong-noi-thon-anh-vu-chi.jpg
Gia đình chị Lâm Thị Thùy Trang (thôn Yên Phú 1) tình nguyện tháo dỡ căn nhà cũ để mở rộng tuyến đường nội thôn. Ảnh: Vũ Chi

Ngay sau buổi lễ, 13 hộ dân thôn Yên Phú 1 tiếp tục tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, nhà ở để mở rộng thêm 240 m tuyến đường nội thôn.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tạo đà xây dựng xã Ia Hiao ngày càng khởi sắc, phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

