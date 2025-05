Gia Lai: Công bố danh mục đất đấu giá quyền sử dụng năm 2025

Ngày 4.5, Cơ quan Công an cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ TNGT xảy ra vào tối 30.4 tại khu phố Ngãi An, thị trấn Cát Khánh (huyện Phù Cát) là do người điều khiển xe đạp thiếu quan sát và người điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về ATGT.