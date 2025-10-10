Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xe điện Trung Quốc sạc nhanh hơn cả pha cà phê: Zeekr 001 chỉ mất 7 phút để đạt 80% pin

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Thời gian sạc không còn là rào cản lớn nhất với xe điện, ít nhất là với mẫu Zeekr 001 mới của Trung Quốc. Chiếc shooting brake này có thể sạc từ 10-80% chỉ trong vỏn vẹn 7 phút - nhanh không kém gì việc tiếp nhiên liệu cho xe xăng.

Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang cạnh tranh quyết liệt, Zeekr - thương hiệu con của tập đoàn Geely - vừa gây ấn tượng mạnh khi ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu Zeekr 001. Với việc ứng dụng nền tảng điện 900V tiên tiến và bộ pin “Golden Brick” do chính Zeekr phát triển, mẫu xe này trở thành một trong những chiếc EV sạc nhanh nhất thế giới hiện nay.

glo-zeekr-1.jpg
Xe điện Zeekr 001 được sản xuất từ 2021, đã được nâng cấp ba lần.

Sạc siêu tốc với công suất “khủng” 1.140 kW

Mặc dù trang bị bộ pin lớn 95 kWh, Zeekr 001 vẫn có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 7 phút - một kỳ tích hiếm thấy trong thế giới xe điện. Zeekr cho biết hệ thống sạc của xe hỗ trợ công suất tối đa lên tới 1.140 kW. Con số này thậm chí còn vượt qua cả các trạm Megacharger của Tesla (dành cho xe tải điện) hiện có tại Mỹ.

glo-zeekr-2.jpg
Lần nâng cấp này, 001 áp dụng kiến trúc điện 900 V mới và pin Golden Brick của Zeekr.

Ở Trung Quốc, Zeekr đã bắt đầu triển khai mạng lưới trạm sạc siêu nhanh với công suất lên đến 1.300 kW, tạo điều kiện lý tưởng để tận dụng tối đa khả năng sạc cực nhanh của 001.

Hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế cao cấp

Phiên bản sử dụng pin 95 kWh sẽ đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai động cơ điện, cho tổng công suất lên tới 912 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,83 giây - sánh ngang với nhiều mẫu siêu xe. Phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC đạt 710 km mỗi lần sạc.

glo-zeekr-3.jpg
Màn hình thông tin giải trí lớn, và màn hình hiển thị trên kính chắn gió 39,3 inch, cụm đồng hồ 13 inch và màn hình 8 inch ở phía sau.

Ngoài ra, Zeekr còn giới thiệu thêm một phiên bản sử dụng pin Qilin 103 kWh của CATL, cho phạm vi hoạt động dài hơn - lên tới 762 km. Tuy nhiên, tốc độ sạc của phiên bản này kém hơn một chút, mất khoảng 10 phút để sạc từ 10-80%.

glo-zeekr-4.jpg
Hàng ghế sau có tì chân.

Nội thất sang trọng, đậm chất tương lai

Không chỉ mạnh mẽ và sạc nhanh, Zeekr 001 còn được chăm chút về thiết kế nội thất. Xe sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh tích hợp đèn LED mô phỏng bầu trời sao – gợi liên tưởng đến các dòng xe siêu sang như Rolls-Royce.

Hệ thống giải trí cũng không kém phần hiện đại với màn hình trung tâm kích thước lớn, màn hình hiển thị HUD khổng lồ 39,3 inch trên kính lái, cụm đồng hồ 13 inch và một màn hình 8 inch dành riêng cho hành khách phía sau.

glo-zeekr-6.jpg
Trần sao giống phong cách Rolls-Royce.

Chờ ngày lăn bánh

Mức giá chính thức của Zeekr 001 phiên bản nâng cấp hiện vẫn chưa được công bố, nhưng hãng cho biết xe sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng trong những ngày tới.

zeekr-001-4-5572-1759987593-3761.jpg
Ốp cửa đục lỗ, với hai loa mỗi bên.
