Ferrari Elettrica - Siêu xe điện gần 1000 mã lực, khởi đầu kỷ nguyên mới của “ngựa chồm”

(GLO)- Ferrari - biểu tượng tốc độ và đam mê đến từ nước Ý - đang chuẩn bị bước vào một chương hoàn toàn mới trong hành trình hơn 75 năm lịch sử, với mẫu xe điện đầu tiên mang tên Ferrari Elettrica, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Gần 1000 mã lực - Hiệu năng sánh ngang siêu xe hybrid

Dù vẫn còn được giữ kín nhiều chi tiết, những thông tin đầu tiên về Ferrari Elettrica đã nhanh chóng khiến giới mộ điệu toàn cầu dậy sóng. Mẫu xe điện này được cho là sẽ sở hữu bốn mô-tơ điện, dẫn động độc lập từng bánh xe, với tổng công suất vượt ngưỡng 986 mã lực - ngang bằng, thậm chí vượt trội một số mẫu hybrid hàng đầu của Ferrari hiện nay.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ: trục trước vay mượn từ nền tảng hypercar F80, sản sinh khoảng 282 mã lực, trong khi trục sau đóng góp thêm 831 mã lực. Hệ thống điều khiển mô-men xoắn điện tử cho phép phân bổ lực kéo linh hoạt theo điều kiện vận hành, giúp Elettrica đạt được khả năng bám đường và phản hồi ấn tượng trên mọi cung đường.

Tăng tốc “nhanh như điện”: 0-100 km/h trong 2,5 giây

Ferrari Elettrica hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu xe điện nhanh nhất châu Âu, với khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 2,5 giây, cùng vận tốc tối đa lên tới 310 km/h – những con số đủ để đặt mẫu xe này vào hàng “quái vật hiệu suất” của thế giới siêu xe.

Pin 122 kWh, sạc siêu nhanh, tầm hoạt động 530 km

Mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari sẽ được trang bị bộ pin 122 kWh có mật độ năng lượng cao, cho phép di chuyển tới 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Gói pin được đặt thấp để tối ưu trọng tâm và đi kèm hệ thống làm mát chủ động, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi vận hành ở tốc độ cao.

Ferrari cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh DC 350 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 18 phút – một thông số đáng nể đối với một mẫu xe hiệu suất cao.

Thiết kế grand tourer 4 cửa, khung gầm hoàn toàn mới

Dù Ferrari chưa công bố hình ảnh chính thức, các bức ảnh rò rỉ từ quá trình chạy thử hé lộ Elettrica có thể mang dáng dấp của một grand tourer 4 cửa, 4 chỗ ngồi – điều chưa từng có trên các mẫu xe trước đây của hãng.

Xe được phát triển dựa trên cảm hứng kiến trúc berlinetta với động cơ đặt giữa/sau, sử dụng trục cơ sở ngắn chỉ 2.960 mm. Đặc biệt, đây là chiếc Ferrari đầu tiên có khung gầm phụ phía sau riêng biệt, giúp giảm rung động và tăng độ êm ái trong khoang lái – một bước tiến quan trọng trong trải nghiệm vận hành.

Cảm xúc sau tay lái - Vẫn là DNA không thể tách rời của Ferrari

Bên cạnh hiệu năng, Ferrari đặc biệt chú trọng tới trải nghiệm cảm xúc - yếu tố đã làm nên danh tiếng của thương hiệu. Elettrica được tích hợp ba chế độ lái: Range, Tour và Performance, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các phong cách vận hành, đúng với tinh thần "manettino" đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trên mọi chiếc Ferrari.

Một trong những thách thức lớn nhất khi điện khí hóa là... âm thanh - thứ được ví như "linh hồn" của Ferrari. Thay vì giả lập âm thanh qua loa như nhiều hãng xe khác, Ferrari phát triển hệ thống thu nhận rung động cơ học thực từ mô-tơ điện, sau đó khuếch đại và tinh chỉnh tần số để tạo nên một dải âm thanh phản hồi sống động - giúp người lái vẫn cảm nhận được kết nối cảm xúc mạnh mẽ với chiếc xe.

Theo Ferrari, công nghệ này không nhằm "tái tạo" tiếng V12 huyền thoại, mà để tạo ra một “bản giao hưởng mới cho kỷ nguyên điện hóa”.

Ferrari trong thời đại mới: Điện hóa nhưng không mất đi bản sắc

Sự ra mắt của Elettrica đánh dấu bước chuyển chiến lược của Ferrari trong xu thế toàn cầu hướng tới năng lượng sạch. Dù vậy, hãng vẫn khẳng định sẽ không từ bỏ động cơ đốt trong - đặc biệt là các cỗ máy V8 và V12 vốn đã trở thành biểu tượng của tốc độ và cảm xúc.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, khoảng 40% danh mục sản phẩm của Ferrari sẽ là xe điện, trong khi phần còn lại vẫn là hybrid hoặc động cơ truyền thống, đảm bảo sự đa dạng và đáp ứng mọi thị hiếu khách hàng.

Ferrari Elettrica không chỉ là một chiếc xe, mà là tuyên ngôn cho tương lai - nơi công nghệ điện hóa và cảm xúc lái xe hòa quyện thành một trải nghiệm chưa từng có. Đó chính là cách Ferrari bước vào thời đại mới: mạnh mẽ, quyến rũ và đầy bản sắc.