Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ferrari Elettrica - Siêu xe điện gần 1000 mã lực, khởi đầu kỷ nguyên mới của “ngựa chồm”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Ferrari - biểu tượng tốc độ và đam mê đến từ nước Ý - đang chuẩn bị bước vào một chương hoàn toàn mới trong hành trình hơn 75 năm lịch sử, với mẫu xe điện đầu tiên mang tên Ferrari Elettrica, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Gần 1000 mã lực - Hiệu năng sánh ngang siêu xe hybrid

Dù vẫn còn được giữ kín nhiều chi tiết, những thông tin đầu tiên về Ferrari Elettrica đã nhanh chóng khiến giới mộ điệu toàn cầu dậy sóng. Mẫu xe điện này được cho là sẽ sở hữu bốn mô-tơ điện, dẫn động độc lập từng bánh xe, với tổng công suất vượt ngưỡng 986 mã lực - ngang bằng, thậm chí vượt trội một số mẫu hybrid hàng đầu của Ferrari hiện nay.

glo-ferrari-elettrica-1.jpg

Nguồn tin nội bộ tiết lộ: trục trước vay mượn từ nền tảng hypercar F80, sản sinh khoảng 282 mã lực, trong khi trục sau đóng góp thêm 831 mã lực. Hệ thống điều khiển mô-men xoắn điện tử cho phép phân bổ lực kéo linh hoạt theo điều kiện vận hành, giúp Elettrica đạt được khả năng bám đường và phản hồi ấn tượng trên mọi cung đường.

Tăng tốc “nhanh như điện”: 0-100 km/h trong 2,5 giây

Ferrari Elettrica hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu xe điện nhanh nhất châu Âu, với khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 2,5 giây, cùng vận tốc tối đa lên tới 310 km/h – những con số đủ để đặt mẫu xe này vào hàng “quái vật hiệu suất” của thế giới siêu xe.

Pin 122 kWh, sạc siêu nhanh, tầm hoạt động 530 km

Mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari sẽ được trang bị bộ pin 122 kWh có mật độ năng lượng cao, cho phép di chuyển tới 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Gói pin được đặt thấp để tối ưu trọng tâm và đi kèm hệ thống làm mát chủ động, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi vận hành ở tốc độ cao.

glo-ferrari-elettrica-2.jpg

Ferrari cũng tích hợp công nghệ sạc nhanh DC 350 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 18 phút – một thông số đáng nể đối với một mẫu xe hiệu suất cao.

Thiết kế grand tourer 4 cửa, khung gầm hoàn toàn mới

Dù Ferrari chưa công bố hình ảnh chính thức, các bức ảnh rò rỉ từ quá trình chạy thử hé lộ Elettrica có thể mang dáng dấp của một grand tourer 4 cửa, 4 chỗ ngồi – điều chưa từng có trên các mẫu xe trước đây của hãng.

Xe được phát triển dựa trên cảm hứng kiến trúc berlinetta với động cơ đặt giữa/sau, sử dụng trục cơ sở ngắn chỉ 2.960 mm. Đặc biệt, đây là chiếc Ferrari đầu tiên có khung gầm phụ phía sau riêng biệt, giúp giảm rung động và tăng độ êm ái trong khoang lái – một bước tiến quan trọng trong trải nghiệm vận hành.

glo-ferrari-elettrica-4.jpg

Cảm xúc sau tay lái - Vẫn là DNA không thể tách rời của Ferrari

Bên cạnh hiệu năng, Ferrari đặc biệt chú trọng tới trải nghiệm cảm xúc - yếu tố đã làm nên danh tiếng của thương hiệu. Elettrica được tích hợp ba chế độ lái: Range, Tour và Performance, cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa các phong cách vận hành, đúng với tinh thần "manettino" đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trên mọi chiếc Ferrari.

Một trong những thách thức lớn nhất khi điện khí hóa là... âm thanh - thứ được ví như "linh hồn" của Ferrari. Thay vì giả lập âm thanh qua loa như nhiều hãng xe khác, Ferrari phát triển hệ thống thu nhận rung động cơ học thực từ mô-tơ điện, sau đó khuếch đại và tinh chỉnh tần số để tạo nên một dải âm thanh phản hồi sống động - giúp người lái vẫn cảm nhận được kết nối cảm xúc mạnh mẽ với chiếc xe.

Theo Ferrari, công nghệ này không nhằm "tái tạo" tiếng V12 huyền thoại, mà để tạo ra một “bản giao hưởng mới cho kỷ nguyên điện hóa”.

glo-ferrari-elettrica-3.jpg

Ferrari trong thời đại mới: Điện hóa nhưng không mất đi bản sắc

Sự ra mắt của Elettrica đánh dấu bước chuyển chiến lược của Ferrari trong xu thế toàn cầu hướng tới năng lượng sạch. Dù vậy, hãng vẫn khẳng định sẽ không từ bỏ động cơ đốt trong - đặc biệt là các cỗ máy V8 và V12 vốn đã trở thành biểu tượng của tốc độ và cảm xúc.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, khoảng 40% danh mục sản phẩm của Ferrari sẽ là xe điện, trong khi phần còn lại vẫn là hybrid hoặc động cơ truyền thống, đảm bảo sự đa dạng và đáp ứng mọi thị hiếu khách hàng.

Ferrari Elettrica không chỉ là một chiếc xe, mà là tuyên ngôn cho tương lai - nơi công nghệ điện hóa và cảm xúc lái xe hòa quyện thành một trải nghiệm chưa từng có. Đó chính là cách Ferrari bước vào thời đại mới: mạnh mẽ, quyến rũ và đầy bản sắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong khi Honda PCX160 vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại nhiều thị trường châu Á, sự xuất hiện của mẫu Honda NS150XC - một dòng xe hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho người dùng đô thị - đang khiến nhiều người phải xem lại lựa chọn của mình.

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong một bước đi táo bạo mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp siêu xe, startup đến từ Mỹ - Vittori Motors - vừa trình làng mẫu hypercar đầu tiên mang tên Vittori Turbio, được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và bàn tay thiết kế lừng danh của Pininfarina.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau một thời gian dài gây bão toàn cầu bằng chiến lược "giá rẻ bất ngờ", Trung Quốc nay tuyên bố sẽ không dung thứ cho những lỗ hổng trong xuất khẩu ô tô điện. Một cuộc cải tổ đang được khởi động - và nó không chỉ nhắm tới thị trường, mà còn đến tận cốt lõi mô hình phát triển.

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC "Edition 30" ra mắt tại Việt Nam - Phiên bản giới hạn chỉ 30 chiếc, giá gần 6 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kỷ niệm 30 năm thương hiệu Mercedes-Benz hiện diện tại Việt Nam, hãng xe Đức vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt GLS 450 4MATIC "Edition 30". Mẫu xe này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc, với giá bán khuyến nghị 5,999 tỷ đồng - cao hơn khoảng 310 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn.

Honda CB350 H’ness chính thức ra mắt tại Việt Nam: Đậm chất cổ điển, hút mắt dân chơi

Honda CB350 H’ness chính thức ra mắt tại Việt Nam: Đậm chất cổ điển, hút mắt dân chơi

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu mô tô hoài cổ CB350 H’ness tới thị trường trong nước. Với mức giá bán lẻ đề xuất 129.990.000 VNĐ (đã bao gồm VAT), chiếc xế nổ này hứa hẹn sẽ khuấy đảo phân khúc mô tô cỡ trung nhờ thiết kế đặc trưng, động cơ mạnh mẽ và trang bị hiện đại.

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Tham vọng lớn, thực tế còn xa vời

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Tham vọng lớn, thực tế còn xa vời

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ý tưởng "liên minh trạm sạc" giữa các hãng xe điện ngoại tại Việt Nam được xem như một chiến lược khôn ngoan để đối phó với thế độc quyền hạ tầng của VinFast. Nhưng khi đối chiếu với thực tế thị trường, bài toán đầu tư và hành vi người dùng, giấc mơ này dường như còn quá xa vời.

Việt Nam và bài toán tiêu chuẩn nhiên liệu ô tô: Chậm chân sẽ thành "bãi rác công nghệ"?

Việt Nam và bài toán tiêu chuẩn nhiên liệu ô tô: Chậm chân sẽ thành "bãi rác công nghệ"?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thế giới đang tăng tốc hướng tới giao thông xanh, Việt Nam vẫn loay hoay với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Nếu tiếp tục trì hoãn, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội phát triển bền vững và tự biến mình thành “bãi đáp” cho công nghệ lỗi thời của thế giới .

null