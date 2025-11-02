VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

(GLO)- VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, cả hai mẫu xe đều sử dụng pin LFP - loại pin nổi bật về độ bền và độ an toàn cao.

Theo VinFast, việc ra mắt ZGoo và Flazz nằm trong chiến lược phổ cập phương tiện xanh, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận xe điện hơn. Với chi phí sở hữu thấp, thiết kế thân thiện và không yêu cầu bằng lái, bộ đôi này được xem là lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên và người trẻ cần một phương tiện nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

VinFast ZGoo - thanh lịch, trung tính và tiện dụng

ZGoo gây ấn tượng với phong cách thiết kế thanh lịch, phi giới tính, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Xe có cụm đèn tròn đặc trưng, đuôi xe tạo điểm nhấn phá cách cùng hệ thống đèn LED Projector và màn hình LED màu.

VinFast ZGoo.

Kích thước tổng thể của ZGoo là 1.720 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 72 kg, giúp xe dễ dàng điều khiển trong đô thị. Cốp xe dung tích 14 lít, rộng rãi hơn nhiều so với các mẫu cùng phân khúc.

ZGoo sử dụng pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 50 km mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp. Xe trang bị phanh cơ trước - sau, động cơ Inhub công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong điều kiện mưa ẩm.

VinFast Flazz - mạnh mẽ, năng động và linh hoạt

Khác với ZGoo, Flazz sở hữu phong cách trẻ trung, thể thao, với các đường cắt táo bạo ở phần đầu và thân xe. Kích thước của Flazz tương tự ZGoo (1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng tương đương).

VinFast Flazz.

Bên cạnh pin LFP 1,2 kWh tiêu chuẩn, Flazz còn hỗ trợ thêm khay gắn pin phụ, giúp mở rộng quãng đường di chuyển tối đa lên đến 100 km khi sử dụng hai pin cùng lúc - một lợi thế lớn trong phân khúc xe điện học sinh, sinh viên.

An toàn và bảo hành hàng đầu phân khúc

Cả hai mẫu xe đều có hai chế độ lái: Sport (tốc độ tối đa 39 km/h) và Eco (30 km/h), phù hợp với quy định cho xe không yêu cầu bằng lái, đồng thời giúp đảm bảo an toàn khi vận hành.

Ông Hoàng Hà, Tổng Giám đốc VinFast Xe máy điện - Thị trường Việt Nam, chia sẻ: “ZGoo và Flazz là hai sản phẩm chiến lược trong hành trình phổ cập xe điện đến mọi tầng lớp người dùng. Với giá bán dễ tiếp cận, công nghệ pin LFP an toàn và thiết kế thân thiện, VinFast tin rằng đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên và người tiêu dùng trẻ.”

VinFast cũng công bố chính sách bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, được xem là dài nhất trong phân khúc xe điện phổ thông hiện nay.