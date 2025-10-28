VinFast Motio - Xe máy điện mới giá siêu rẻ, chỉ dưới 10 triệu

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh mẽ từ nhiều thương hiệu, VinFast cũng nhanh chóng tham gia cuộc đua bằng việc điều chỉnh giá bán hàng loạt mẫu xe của mình. Đáng chú ý nhất là VinFast Motio, mẫu xe nhỏ gọn hướng tới người dùng phổ thông, hiện đang được rao bán với mức giá chưa tới 10 triệu đồng - thấp nhất từ trước đến nay cho một mẫu xe máy điện VinFast mới.

Giảm giá sâu, dễ tiếp cận hơn bao giờ hết

Theo công bố chính thức, VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi lên tới 12% cho Motio, đưa giá bán từ mức hơn 12 triệu đồng xuống còn khoảng 10,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trên một số hội nhóm xe điện, một tư vấn bán hàng khu vực phía Bắc cho biết “đang có số lượng rất ít” xe Motio được bán với giá chỉ 9 triệu đồng.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là mức giá thấp kỷ lục dành cho một mẫu xe máy điện VinFast mới 100%.

Thiết kế gọn nhẹ, phù hợp di chuyển đô thị

VinFast Motio được định vị trong phân khúc phổ thông, nhắm đến nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên hoặc người dùng có nhu cầu di chuyển ngắn trong thành phố.

Xe có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dắt và linh hoạt khi di chuyển trong những con phố chật hẹp - yếu tố được nhiều người dùng trẻ đánh giá cao.

Hiệu năng vừa đủ, tiết kiệm điện năng

Theo thông tin từ VinFast, Motio có thể di chuyển khoảng 82 km cho mỗi lần sạc đầy, với thời gian sạc từ 8-10 giờ bằng nguồn điện gia đình.

Xe được trang bị đèn LED toàn bộ, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, cùng màn hình điện tử hiển thị đầy đủ thông tin vận hành cơ bản. Mức tiêu hao điện năng của xe được đánh giá là khá tiết kiệm, phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm hoặc đi chợ gần nhà.

Động thái kích cầu cuối năm

Với mức giá giảm mạnh trong đợt ưu đãi này, VinFast Motio trở thành một trong những lựa chọn có chi phí sở hữu thấp nhất trong danh mục sản phẩm xe điện của VinFast, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe máy điện giá rẻ khác trên thị trường.

Giới quan sát nhận định, đợt điều chỉnh giá lần này là động thái kích cầu tiêu dùng xe điện dịp cuối năm, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường.