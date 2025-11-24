Volvo S90 và XC60 bản nâng cấp có giá khởi điểm từ 2,3 tỷ đồng

(GLO)- Volvo Car Việt Nam vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của SUV XC60 và sedan S90 trong khuôn khổ triển lãm chủ đề “Drive. Life.”. Sự kiện được tổ chức trong không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi khách tham quan cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa công nghệ tương lai và tinh thần thiết kế Bắc Âu.

Chủ đề Drive. Life. (Lái an toàn - Sống trọn vẹn) dẫn dắt người xem qua các khu vực trưng bày tái hiện các giá trị cốt lõi của Volvo: an toàn, bền vững, thư thái và triết lý lấy con người làm trung tâm. Hai mẫu XC60 và S90 mới trở thành điểm nhấn của sự kiện, cho thấy định hướng của Volvo tại Việt Nam trong việc nâng cao trải nghiệm số và chất lượng vận hành.

Bội đôi Volvo S90 và XC60 nâng cấp mới.

Volvo XC60 – nâng tầm trải nghiệm người dùng

Ra mắt lần đầu năm 2008, XC60 đã trở thành mẫu SUV bán chạy nhất của Volvo với hơn 2,7 triệu xe trên toàn cầu. Ở bản nâng cấp, xe có diện mạo hiện đại hơn với lưới tản nhiệt thiết kế mới, logo tinh xảo, cụm đèn hậu tối màu cùng bộ mâm 19 inch năm chấu kép.

XC60 bổ sung màu ngoại thất Forest Lake lấy cảm hứng từ thiên nhiên Bắc Âu. Nội thất theo phong cách Scandinavian đặc trưng, sử dụng vật liệu cao cấp, khu vực điều khiển trung tâm được tinh chỉnh, sạc không dây đổi vị trí thuận tiện hơn, còn hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins được hoàn thiện với lưới loa thép không gỉ.

Ghế ngồi có thêm tùy chọn Quilted Nordico thân thiện môi trường bên cạnh da Nappa. Khả năng cách âm cải thiện đáng kể nhờ vật liệu tiêu âm mới, kết hợp hệ thống lọc không khí nâng cao.

Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở màn hình trung tâm 11,2 inch chống chói LCF, dùng nền tảng Snapdragon Cockpit mới cho hiệu năng mạnh hơn. Hệ điều hành GAS và giao diện Volvo Car UX mang lại thao tác trực quan hơn.

XC60 bán tại Việt Nam gồm hai phiên bản: XC60 Ultra (B5) – động cơ 2.0L tăng áp mild-hybrid 48V, công suất 249 mã lực. XC60 Plug-in Hybrid Ultra – động cơ 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 462 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây, chạy thuần điện tối đa 89 km.

Volvo S90 – diện mạo mới sắc sảo hơn

S90 bản nâng cấp được làm mới toàn diện phần đầu xe: từ nắp ca-pô, cản trước đến tấm chắn bùn. Lưới tản nhiệt đan chéo cùng các chi tiết mạ crôm tạo dáng vẻ tinh tế. Đèn chiếu sáng Thor’s Hammer nay thanh mảnh hơn, sử dụng công nghệ Matrix LED hỗ trợ đánh lái rộng và điều chỉnh sáng chính xác. Cụm đèn hậu tối màu, mâm 20 inch và màu sơn mới Aurora Silver giúp tổng thể hiện đại hơn.

Bên trong, S90 được nâng cấp với táp-lô bọc vinyl, ốp gỗ bố trí ngang và chất liệu vải polyester tái chế. Hệ thống đèn viền tinh tế làm nổi bật kết cấu vật liệu. Loa Bowers & Wilkins và vô-lăng thiết kế mới đồng bộ phong cách với XC60.

Xe sử dụng màn hình trung tâm 11,2 inch chống chói, bảng đồng hồ 12,3 inch độ phân giải cao, chạy nền tảng Snapdragon Cockpit và GAS tương tự XC60. Điểm nhấn là hệ thống treo khí nén điện tử cầu sau với cảm biến theo dõi mặt đường 500 lần/giây, giúp tối ưu độ êm và ổn định.

Phiên bản S90 Plug-in Hybrid Ultra dùng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho công suất 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây và chạy thuần điện đến 98 km.