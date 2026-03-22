Volvo XC90 2026 thuần điện về Việt Nam, giá gần 3,3 tỷ đồng

(GLO)- Volvo XC90 2026 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam có những nâng cấp đáng kể về công nghệ, mẫu SUV hạng sang Thụy Điển hứa hẹn tạo ra áp lực lớn cho các đối thủ cùng phân khúc.

Ngày 20-3, Volvo mang mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu - Volvo XC90 2026 về Việt Nam. Lần này, hãng xe Bắc Âu đi theo hướng thực dụng hơn, đưa phiên bản B5 AWD về nước thay vì các bản hiệu suất cao B6 hay T8 Recharge như trước.

Đây là bản facelift thứ 2 của Volvo XC90 kể từ lần ra mắt thế hệ thứ 2 cách đây khoảng 10 năm. So với mẫu xe tiền nhiệm, XC90 2026 không thay đổi quá nhiều, được tinh chỉnh theo hướng hiện đại, nhưng vẫn giữ nhận diện đặc trưng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới dạng nan chéo, logo đặt lại vị trí trung tâm.

Cụm đèn LED “búa Thor” đặc trưng được thay đổi kiểu chiếu sáng, tích hợp công nghệ Matrix LED giúp tăng khả năng quan sát và hạn chế chói mắt xe đối diện. Phía sau, đèn hậu được làm mới theo phong cách hiện đại hơn.

Khoang cabin XC90 2026 thể hiện triết lý tối giản nhưng tinh tế của hãng xe Thụy Điển. Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở màn hình giải trí trung tâm được tăng kích thước lên 11,2 inch với độ phân giải cao hơn, tương tự “đàn em” XC60 2026. Hệ điều hành mới được phát triển cùng Google giúp các thao tác chạm, vuốt mượt mà, tích hợp sẵn các ứng dụng phổ biến và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây.

Một số tiện ích đáng chú ý gồm giá để cốc dạng 2+1 ẩn dưới nắp trượt, khay sạc không dây, cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa, điều hòa tự động 4 vùng, ghế da Nappa có thông gió. Volvo cũng tăng cường vật liệu cách âm cho XC90 nhằm cải thiện độ yên tĩnh trong khoang lái.

Khoang nội thất của XC90 được nâng cấp theo hướng tối giản và thân thiện môi trường. Táp-lô và tapi cửa sử dụng vật liệu mới, kết hợp các chi tiết trang trí mạ chrome chạy liền mạch, tạo cảm giác liền khối. Thiết kế tổng thể vẫn theo phong cách Bắc Âu đặc trưng, tập trung vào sự tinh giản và tính thực dụng.

Volvo XC90 2026 sử dụng hệ động lực B5 Mild Hybrid với khối động cơ xăng 2.0 lít tăng áp kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm.

XC90 2026 trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và hệ thống treo khí nén, cho phép tùy chỉnh độ cao gầm xe tùy theo chế độ lái, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, đi kèm hệ thống treo cải tiến với công nghệ giảm chấn thích ứng, giúp tăng độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Về an toàn, XC90 vẫn được trang bị loạt công nghệ City Safety hỗ trợ lái nâng cao, gồm kiểm soát hành trình thích ứng (Pilot Assist), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ, tính năng hỗ trợ lái bán tự động.

Volvo XC90 2026 niêm yết giá 3,28 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với bản trước đó (4 tỷ - 4,37 tỷ đồng). So với các đối thủ trong phân khúc, mẫu SUV flagship của Volvo có giá hấp dẫn hơn so với Lexus RX (từ 3,43 tỷ đồng), Audi Q7 (từ 3,7 tỷ đồng), BMW X5 (từ 4,6 tỷ đồng).