Honda Scoopy Prestige 109cc: Xe tay ga đô thị tiết kiệm xăng, đạt mức 58,8 km/lít

(GLO)- Sở hữu thiết kế nhỏ gọn đậm chất thời trang cùng động cơ eSP thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu, Honda Scoopy Prestige 109cc đang trở thành một trong những mẫu xe tay ga được chú ý tại Đông Nam Á.

Honda Scoopy Prestige phiên bản sản xuất tại Thái Lan được định vị trong phân khúc xe tay ga phổ thông dưới 125cc. Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ với sự kết hợp giữa thiết kế cá tính, khả năng vận hành linh hoạt và mức tiêu hao chỉ 58,8 km/lít, mẫu xe này được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Xe được trang bị động cơ eSP thế hệ mới, xi-lanh đơn 4 thì, làm mát bằng không khí, dung tích 109,5cc và sử dụng trục cam OHC. Theo công bố của nhà sản xuất, Honda Scoopy Prestige có khả năng di chuyển tới 58,8 km với mỗi lít xăng, thuộc nhóm xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,4 Nm tại 6.000 vòng/phút. Thông số vận hành đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị, giúp xe tăng tốc mượt mà và dễ dàng di chuyển trên các tuyến phố đông đúc.

Về kết cấu, Honda Scoopy Prestige sử dụng khung sườn underbone nhằm tăng độ cứng vững và độ bền trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, trọng lượng xe chỉ ở mức 95 kg, nhẹ hơn một số đối thủ cùng phân khúc. Thiết kế thân xe gọn gàng kết hợp trọng lượng thấp giúp người lái dễ dàng điều khiển và xoay trở trong điều kiện giao thông đông đúc.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, Honda còn trang bị cho Scoopy Prestige nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khoang chứa đồ U-BOX dưới yên có dung tích đủ để chứa một mũ bảo hiểm 3/4, trong khi hệ thống mở yên bằng nút bấm giúp thao tác thuận tiện hơn.

Phía trước xe là hộc chứa đồ dung tích 4 lít đi kèm móc treo đồ tiện lợi. Bên trong hộc chứa đồ còn tích hợp cổng sạc USB Type-C, cho phép người dùng sạc các thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số thế hệ mới hiển thị đầy đủ các thông tin như mức nhiên liệu, đồng hồ thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu và đèn báo Eco. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng LED với tạo hình chữ “S” đặc trưng góp phần tăng khả năng nhận diện và mang lại diện mạo hiện đại cho mẫu xe.

Honda Scoopy Prestige có kích thước dài 1.869 mm, rộng 693 mm và cao 1.075 mm, chiều cao yên 750 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Xe sử dụng phanh đĩa thủy lực phía trước, phanh tang trống phía sau, đi kèm bộ lốp kích thước 100/90-12 và 110/90-12. Bình nhiên liệu dung tích 4,2 lít đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.

Tại thị trường Việt Nam, Honda Scoopy nhập khẩu từ Thái Lan từ lâu đã nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế bo tròn khác biệt so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông. Dù phân khúc này hiện đang do Honda Vision chiếm ưu thế về doanh số, Scoopy vẫn có sức hút riêng nhờ phong cách trẻ trung, hệ thống đèn LED hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu nổi bật.

Nếu được phân phối với mức giá cạnh tranh, Honda Scoopy Prestige được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga đô thị vừa thời trang, vừa tiết kiệm chi phí vận hành.