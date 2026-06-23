Honda Vario 125 2026 giá từ hơn 46 triệu đồng: Thiết kế sắc nét hơn, nâng cấp đèn LED và cổng sạc USB-C

(GLO)- Honda Vario 125 2026 vừa được giới thiệu tại Malaysia với mức giá quy đổi khoảng 46,2 triệu đồng. Mẫu xe tay ga này sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn, bổ sung hệ thống đèn LED mới cùng cổng sạc USB-C tiện dụng.

Honda vừa chính thức ra mắt Vario 125 đời 2026 tại thị trường Malaysia với giá bán đề xuất 7.268 RM, tương đương khoảng 46,2 triệu đồng. Trước đó, phiên bản này đã được phân phối tại Indonesia và xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với giá từ gần 45 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản đang được một số đơn vị nhập khẩu tư nhân đưa về Việt Nam.

Honda Vario 125 2026

So với mẫu xe đang được nhập khẩu về Việt Nam, Honda Vario 125 2026 tại Malaysia gần như không thay đổi về thiết kế tổng thể, khác biệt chủ yếu nằm ở các tùy chọn màu sắc và họa tiết tem mới. Người dùng có thể lựa chọn các màu sơn như Xanh lá, Hồng hoặc Đen nhám, đi kèm bộ đồ họa được làm mới nhằm tăng tính nhận diện.

Điểm đáng chú ý nhất trên Vario 125 2026 nằm ở phần đầu xe với thiết kế mặt nạ được tinh chỉnh sắc sảo hơn. Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp khi sử dụng cụm đèn LED mới cho đèn pha, kết hợp đèn xi-nhan và đèn hậu LED với giao diện hiện đại hơn thế hệ trước.

Nhằm tăng tính tiện dụng, Honda trang bị thêm cổng sạc USB-C đặt trong hộc chứa đồ phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Trong khi đó, phiên bản Vario đang phân phối chính hãng tại Việt Nam vẫn sử dụng cổng USB-A. Khoang chứa đồ dưới yên tiếp tục duy trì dung tích 18 lít.

Bên trong khu vực lái, xe sử dụng màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số vận hành. Thiết kế viền đồng hồ được làm mới với các chi tiết trang trí cầu kỳ hơn. Phiên bản cao cấp còn được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, tích hợp hệ thống chống trộm và tính năng định vị xe từ xa.

Về vận hành, Honda Vario 125 2026 không có thay đổi đáng kể. Xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP dung tích 124,9 cc, xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Khối động cơ này cho công suất tối đa 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Hệ thống khung gầm vẫn giữ nguyên với bộ mâm 14 inch, lốp trước 90/80 và lốp sau 100/80. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực phía trước, phanh tang trống phía sau, đi kèm hệ thống phanh kết hợp CBS và khóa phanh đỗ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn chưa được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước.

Trong bối cảnh Honda liên tục mở rộng thị trường cho Vario 125 thế hệ mới tại Đông Nam Á, khả năng mẫu xe này được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong thời gian tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện phiên bản Vario đang bán chính hãng trong nước có giá từ hơn 41 triệu đồng, thấp hơn so với mức giá tại một số thị trường lân cận.