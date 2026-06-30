Li Auto L8 2026 ra mắt: SUV hạng sang 443 mã lực, chạy 1.670 km, giá từ gần 1,4 tỷ đồng

(GLO)- Li Auto chính thức trình làng mẫu SUV mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) L8 2026 tại Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp về công nghệ pin, hệ thống hỗ trợ lái, khung gầm và tiện nghi. Mẫu xe sở hữu công suất 443 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 1.670 km cùng mức giá khởi điểm gần 1,4 tỷ đồng

Li Auto vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV EREV L8 2026 tại thị trường Trung Quốc với nhiều cải tiến đáng chú ý về công nghệ, khả năng vận hành và trang bị tiện nghi.

Xe được phân phối với hai phiên bản gồm Ultra và Livis. Trong đó, bản Ultra có giá 359.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,391 tỷ đồng), trong khi phiên bản Livis được niêm yết ở mức 419.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,623 tỷ đồng).

Về thiết kế, Li Auto L8 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ đặc trưng của dòng L-Series với phần đầu xe ngắn, đuôi xe kéo dài nhằm tối ưu không gian nội thất. Xe sở hữu kiểu dáng fastback hiện đại, nổi bật với dải đèn LED kéo dài ở cả phía trước và phía sau, kết hợp bộ khuếch tán gió màu đen bóng tạo điểm nhấn thể thao.

Mẫu SUV này có kích thước dài 5.135 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.800 mm và chiều dài cơ sở lên tới 3.045 mm. Khoang hành lý đạt dung tích tiêu chuẩn 820 lít với độ sâu 1.113 mm. Ngoài ra, xe còn được bổ sung hai ngăn chứa đồ dưới sàn có dung tích 15 lít và 95 lít, giúp tăng khả năng chứa hành lý cho những chuyến đi dài.

Điểm nhấn đáng chú ý trên L8 2026 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh thế hệ mới. Phiên bản Ultra được trang bị nền tảng Mach sử dụng chip Mach M100 với năng lực xử lý 1.280 TOPS, kết hợp 7 camera độ phân giải 8 MP cùng cảm biến LiDAR hiệu năng cao ATL-P, hỗ trợ nhiều tính năng lái bán tự động và an toàn chủ động.

Trong khi đó, phiên bản Livis được nâng cấp mạnh hơn với hai chip Mach M100, cho tổng sức mạnh xử lý đạt 2.560 TOPS. Hệ thống còn tích hợp 7 camera 8 MP, một cảm biến LiDAR ATL-P và ba cảm biến LiDAR trạng thái rắn có tiêu cự thay đổi, kết hợp các thuật toán trí tuệ nhân tạo mới nhằm hướng tới khả năng hỗ trợ lái tự động ở cấp độ cao hơn.

Không gian nội thất tiếp tục theo đuổi triết lý "phòng khách di động" với loạt trang bị cao cấp. Xe sở hữu màn hình toàn cảnh 6K kích thước 29 inch cùng màn hình giải trí 4K 21 inch dành cho hành khách. Hàng ghế trước dạng "không trọng lực" được thiết kế nhằm tăng sự thoải mái trên các hành trình dài, đi kèm hệ thống điều hòa tự động 6 vùng độc lập phục vụ đầy đủ cho cả 5 vị trí ngồi.

Hệ thống giải trí cũng được nâng cấp với dàn âm thanh công suất 4.720 W gồm 27 loa. Hành khách phía sau được trang bị thêm bàn gấp, gương trang điểm, sạc điện thoại không dây và có dây, rèm che cửa chỉnh điện cùng các nút điều khiển cửa đặt trên trần xe.

Về vận hành, Li Auto L8 2026 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh đóng vai trò máy phát điện, kết hợp hai mô-tơ điện cho tổng công suất 443 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm.

Xe được trang bị bộ pin 5C dung lượng 72,7 kWh thế hệ mới, cho phép di chuyển thuần điện tới 430 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm tại Trung Quốc. Khi kết hợp với động cơ xăng, tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.670 km. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6,2 lít/100 km, giúp L8 2026 trở thành một trong những mẫu SUV EREV có hiệu quả sử dụng năng lượng nổi bật trong phân khúc.